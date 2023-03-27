23 марта на выездном заседании районного совета ветеранов рассмотрели формы и методы работы ветеранской организации г.п. Уваровичи по социально-бытовому, торговому, медицинскому и культурному обслуживанию ветеранов труда и лиц пожилого возраста.

О формах работы, видах оказываемой помощи сельхозпредприятиям пожилым людям, о работе своей организации рассказала председатель первичной ветеранской организации Валентина Костенко. В ходе президиума по данному вопросу было принято постановление. Кроме того, были утверждены положения о проведении районных смотров-конкурсов на лучшую первичную ветеранскую организацию и лучшее ветеранское подворье. Председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко проинформировал о проведении мероприятий ко Дню Великой Победы. Также была проведена конкурсная программа «А ну-ка, бабушки», победителями которой стали: Светлана Папинова (1место), Ирина Кухоренко (2 место), Любовь Кобрусева, Галина Щербакова и Ирина Кириленко втроем заняли 3 место.

Победители были награждены сувенирами от районного совета ветеранов.