В школах Беларуси пройдет единый урок «О чем звонят колокола Хатыни» к 80-летию трагических событий. Об этом сообщил заместитель начальника управления воспитательной и идеологической работы Национального института образования Юрий Емельяненко во время круглого стола «Приоритетные направления деятельности учреждений образования по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Традиции и современность», который прошел в пресс-центре БелТА.

«В 2022/2023 учебном году в учреждениях общего среднего образования будет проведен единый урок «О чем звонят колокола Хатыни» к 80-летию трагических событий. Кроме того, пройдет урок памяти «Нам этот мир завещано беречь», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — проинформировал Юрий Емельяненко.

При разработке информационно-методического обеспечения единых уроков памяти, которые проводятся в учреждениях общего среднего образования, Национальный институт образования использует информационно-аналитические материалы о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, предоставленные Генеральной прокуратурой Беларуси. «Информация о возбуждении и расследовании Генпрокуратурой уголовного дела по фактам совершения нацистскими преступниками, их соучастниками, преступными формированиями геноцида мирного населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны включена в издание «Я — гражданин Республики Беларусь», выпущенное в 2022 году (тематический разворот «Великая Отечественная война 1941-1945 годы»). В издании посредством QR-кода обеспечен доступ к материалам уголовного дела о геноциде. Кроме того, в этом учебному году разработаны методические рекомендации по освещению политики геноцида белорусского народа с использованием информационно-аналитических материалов и документов по расследованию уголовного дела (с презентациями для II и III ступеней общего среднего образования) и рекомендации по использованию информации о дополнении «Хатынского списка». Данные рекомендации размещены на Национальном образовательном портале», — добавил замначальника управления.

Источник: http://gp.by

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