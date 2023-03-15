На территории страны произошло 34 происшествия, в которых пострадали 38 несовершеннолетних, трое из которых погибли. В Госавтоинспекции отмечают, что большинство пострадавших детей были пассажирами.
В связи с этим в стране с 17 по 27 марта пройдет профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир».
– Сотрудниками ГАИ будет организовано проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пройдут рейды по выявлению и пресечению нарушений правил перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Один из важных моментов безопасной транспортировки юных пассажиров – это использование удерживающих кресел, которые должны соответствовать весу и росту ребенка. Все дети должны быть обязательно пристегнуты ремнями безопасности.
– К сожалению, для некоторых водителей наличие удерживающего детского кресла – всего лишь шанс избежать неприятностей при встрече с сотрудниками ГАИ, – замечает Ольга Курбиева.
Стражи дорог напоминают, что допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси. Но в любом случае юный пассажир должен быть пристегнут ремнем безопасности. Нельзя перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла или мопеда. Водителям настоятельно рекомендуется блокировать двери и стекла в автомобиле, чтобы у ребенка не было возможности их открыть и, соответственно, пострадать.