На территории страны произошло 34 происшествия, в которых пострадали 38 несовершеннолетних, трое из которых погибли. В Госавтоинспекции отмечают, что большинство пострадавших детей были пассажирами.

В связи с этим в стране с 17 по 27 марта пройдет профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир».

– Сотрудниками ГАИ будет организовано проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пройдут рейды по выявлению и пресечению нарушений правил перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

Один из важных моментов безопасной транспортировки юных пассажиров – это использование удерживающих кресел, которые должны соответствовать весу и росту ребенка. Все дети должны быть обязательно пристегнуты ремнями безопасности.

– К сожалению, для некоторых водителей наличие удерживающего детского кресла – всего лишь шанс избежать неприятностей при встрече с сотрудниками ГАИ, – замечает Ольга Курбиева.