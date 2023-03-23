Кириллу Мащенко из Новополоцка 24 года, хотя на фото он выглядит ребенком. Все это – последствия тяжелой болезни. В младенчестве Кириллу поставили диагноз ДЦП. И, к сожалению, за эти годы состояние парня лишь ухудшилось. Раньше он мог самостоятельно сидеть, мог пройтись с поддержкой родителей, но сейчас основным транспортом для него стала инвалидная коляска.

Причем, с учетом особенностей болезни необходима коляска с определенным углом наклона и специальными креплениями. Стоимость такого транспорта для семьи Кирилла неподъемная, поэтому они обратились за помощью.

Состояние здорового ребенка внезапно ухудшилось Кирилл единственный ребенок родителей. Его мама Светлана Вениаминовна вспоминает, что беременность проходила без осложнений. Роды также прошли хорошо.

«Кирилла выписали из роддома как обычного здорового ребенка. Первое время он развивался нормально, например, начал держать голову», – рассказывает мама. Но в возрасте трех месяцев появились первые проблемы, а затем и вовсе начался «откат» в развитии. Ребенок словно забывал то, чему научился. Как итог, уже к годовалому возрасту Кириллу поставили диагноз ДЦП. «Пережить все это было сложно. Я не верила, что с моим ребенком случилась беда. Надеялась, что мы это перерастем, что болезнь уйдет», – делится эмоциями Светлана Вениаминовна. Но чуда не случилось. Ребенок вовремя не сел, не начал ползать. Жизнь семьи полностью изменилась… Реабилитации эффекта не дали Дальше каждый день – это попытки помочь Кириллу. Мама с сыном ездили в реабилитационный центр, а еще постоянно занимались в родном Новополоцке, посещали курсы массажа, занятия ЛФК. «Но, к сожалению, особого эффекта реабилитации не дали. Болезнь постепенно взяла свое», – говорит мама Кирилла.

После первого приступа, который случился в трехлетнем возрасте, на протяжении всей жизни молодого человека сопровождают судороги. Противосудорожная терапия ни к чему не привела. На фоне невралгических проблем начались и психические… Сидеть Кирилл начал лишь в 1,5 года, в 3 года – стоять с поддержкой, но закрепить эти достижения не удалось.

«После 18-летния ситуация стала стремительно ухудшаться», – вспоминает мама. Сейчас, например, парень не может даже самостоятельно сидеть.