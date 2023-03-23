Кириллу Мащенко из Новополоцка 24 года, хотя на фото он выглядит ребенком. Все это – последствия тяжелой болезни. В младенчестве Кириллу поставили диагноз ДЦП. И, к сожалению, за эти годы состояние парня лишь ухудшилось. Раньше он мог самостоятельно сидеть, мог пройтись с поддержкой родителей, но сейчас основным транспортом для него стала инвалидная коляска.
Причем, с учетом особенностей болезни необходима коляска с определенным углом наклона и специальными креплениями. Стоимость такого транспорта для семьи Кирилла неподъемная, поэтому они обратились за помощью.
Состояние здорового ребенка внезапно ухудшилось
Кирилл единственный ребенок родителей. Его мама Светлана Вениаминовна вспоминает, что беременность проходила без осложнений. Роды также прошли хорошо.
После первого приступа, который случился в трехлетнем возрасте, на протяжении всей жизни молодого человека сопровождают судороги. Противосудорожная терапия ни к чему не привела. На фоне невралгических проблем начались и психические…
Сидеть Кирилл начал лишь в 1,5 года, в 3 года – стоять с поддержкой, но закрепить эти достижения не удалось.
Любит бывать на свежем воздухе
Кроме того, Кирилл не говорит. Он узнает маму, улыбается ей, но главная радость для молодого человека – прогулки! Он может находиться на свежем воздухе часами, обожает разглядывать машины и трактора.
Правда, сейчас прогулки для него случаются все реже. Ведь Кириллу нужен специализированный транспорт: коляска с особыми углами наклона спинки и креплениями. Это позволит обеспечить правильное положение тела, что в ситуации молодого человека буквально жизненно важно.
Подходящая модель – инвалидная коляска для детей с ДЦП Racer Nova – стоит 6 350 бел. рублей. Для родителей Кирилла, а они оба пенсионеры, это неподъемная сумма.
Много средств у семьи уходит на приобретение энтерального питания. Ведь обычную пищу Кирилл нормально не усваивает. В свои неполные 25 лет Кирилл весит около 25 кг…
Поддержать парня Вы можете с помощью пожертвования на благотворительные реквизиты Центра с указанием назначения платежа «Кирилл Мащенко».