Гомельский поисково-спасательный отряд «Симуран» — лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», — пишет telegram «Русский дом в Гомеле».

История известного в регионе отряда началась в 2012 году с поиска исчезнувшей в Минске девушки. Усилия ребят оценили правоохранители. Они и предложили создать организацию. Костяк объединения сегодня — 40 волонтёров, которые пришли в «Симуран» по велению души. Однако по первому зову к ним готовы присоединиться еще почти 13000 человек.

Добрые дела отряда, девиз которого «Поддержка каждого – надежда для всех», уже вошла в почетную книгу «Горячее сердце 2023».

Вместе с Симураном премию получат ребята из Буда-Кошелево Андрей Дорохов и Анатолий Харитоненко, которые спасли из горящего дома пожилую женщину.

Чествование состоится 17 мая в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.

Всего в этом году в оргкомитет поступило 1080 представлений о спасении людей. Гордимся, что в числе победителей и жители Гомельской области!

Гомельщина официально