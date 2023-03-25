В нашей стране Закон «О защите прав потребителей» строго регулирует отношения между продавцами и потребителями товаров и услуг. Соответствующие нормы распространяются на физических лиц и не касаются сделок между организациями.

Председатель ОО «БОЗП» Анна Суша рассказала на пресс-конференции в Доме прессы о том, как оставаться грамотным потребителем и почему важно уметь отстаивать свои законные права. По ее словам, за год в Белорусское общество защиты потребителей обратились более 14 тыс. человек. Специалисты помогли гражданам составить 188 претензий и подать 212 исков. В результате сторонами было заключено 12 мировых соглашений.

– Возмещение материального ущерба составило около 250 тыс. рублей, морального вреда – на сумму порядка 15 тыс. рублей. В настоящий момент в стране налажена разъяснительная работа с потребителями, подготовлено учебное пособие «Основы потребительских знаний» – оно издано уже четыре раза, и по-прежнему есть спрос. Нами проводятся дни информации, семинары, круглые столы, горячие линии для потребителей, – поведала Анна Суша.

Кстати, страны Евразийского экономического союза проводят в 2023 году совместную работу по защите прав потребителей под девизом «Грамотный потребитель – ответственный бизнес». Данная тема призвана обратить внимание на необходимость формирования пространства взаимного уважения и доверия между потребителем и бизнесом.

– Исследования, проведенные ЕЭК, показали, что ключевой проблемой, оказывающей негативное влияние на потребительский спрос и подрывающей экономическое развитие, остаются недобросовестные действия продавцов, мошеннические схемы и обман потребителей, – отметила председатель Белорусского общества защиты потребителей.

Анна Суша подчеркнула: если потребитель чувствует, что ему нанесли вред, прежде всего, необходимо обращаться к тому, кто этот вред нанес.

– Как ни странно, но не каждый покупатель знает о существовании такого хорошего старого метода взаимодействия, как письменное заявление. Его можно отправить как по почте, так и непосредственно причинителю вреда. Крайне важно, чтобы была письменная претензия, письменное требование. Если спор дойдет до суда, этот факт будет иметь крайне важное значение. Если потребитель самостоятельно не смог отстоять свои законные права, то мы готовы выслушать его претензии и оказать всю необходимую помощь. В каждом районном центре есть уполномоченные лица по защите прав потребителей. Они также обязаны оказать помощь потребителю в восстановлении нарушенных прав, – пояснила эксперт.

Отметим, что переписка в мессенджерах не является официальным обращением. А вот запись в книге жалоб и предложений в полной мере считается официальным обращением.

– Запись в книге жалоб и предложений – это самый доступный метод доказательства своих прав. Им можно воспользоваться оперативно, как говорится, здесь и сейчас. Если по претензии, скажем, отправленной по электронной почте продавец обязан ответить потребителю в течение 14 дней, то на запись в книге замечаний и предложений ответ должен быть получен в 15-дневный срок. Мы учим потребителей не просто делать запись в книгах жалоб и предложений, но дополнительно фотографировать замечания, – поделилась советами председатель ОО «БОЗП» Анна Суша.

К слову, книга замечаний и предложений должна быть в каждом торговом объекте. Если ее нет – это уже нарушение. В таком случае покупателю необходимо пригласить торгового представителя, чтобы засвидетельствовать факт отсутствия жалобной книги.

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