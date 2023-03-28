Работу сессии возглавила председатель облсовета Екатерина Зенкевич. Обсудили также ряд вопросов формирования бюджета области, функционирования ключевых отраслей реального сектора экономики и социальной сферы.

Несмотря на все сложные вызовы, прошлый год сложился для Гомельщины позитивно, в первую очередь, в плане экономики, подчеркнул Иван Крупко. Динамично работали и развивались промышленный сектор, АПК, строительный комплекс, торговля, был активен также малый и средний бизнес. Валоемкие предприятия, такие как «Гомсельмаш», Гомельский химический завод, Светлогорский ЦКК, БМЗ, Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» и ряд других сумели переориентировать рынки сбыта и увеличить объемы экспорта. От других крупных заводов, например, от Мозырского НПЗ, ждут роста отдачи в ближайшее время. Хороший потенциал для развития в аграрном секторе, в новом сезоне планируется превысить среднеобластные показатели по многим направлениям.

Объективные трудности не помешали активному строительству. Возведено более 520 тысяч квадратных метров жилья, из них 136 тысяч — для многодетных семей. Модернизировались действующие и строились новые предприятия, например пеллетный завод под Гомелем. Был реконструирован Сельмашевский путепровод, начаты работы на других объектах мостового хозяйства. Обновлено или построено немало социальных объектов — медицинских, спортивных, культурных. Ремонтировались дороги, местного и республиканского значения. Хотя, как было замечено, ямочному ремонту необходимо уделять больше внимания.

Область в 2022-м показала стабильную, надежную и плодотворную работу. И сегодня есть все предпосылки, отметил председатель облисполкома, для уверенного дальнейшего роста экономики и выполнения в текущем году всех доведенных Президентом и правительством Республики Беларусь планов и задач. Участие в работе сессии принял помощник Президента — инспектор по Гомельской области Сергей Бартош.



































































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