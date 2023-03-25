Вы оказывались в ситуации, когда что-то уронили, испортили или разбили в магазине? В таком случае важно знать свои права. Должен ли покупатель заплатить за товар, разбитый или испорченный в магазине? Многие так и делают, чтобы поскорее выйти из неловкой ситуации. Но если товар разбился не по вине покупателя, то возмещать его стоимость он не обязан. Разобрались, в каких случаях так происходит.

Кто возмещает стоимость испорченного товара

Главное правило: вред, причиненный имуществу, полностью возмещается лицом, его причинившим (п. 1 ст. 933 ГК). Умышленно, по неосторожности или по небрежности это произошло — не имеет значения.

Пример. Покупатель взял в руки стеклянную бутылку, чтобы прочесть информацию на этикетке, и уронил ее – тогда за товар придется заплатить.

Покупатель взял в руки стеклянную бутылку, чтобы прочесть информацию на этикетке, и уронил ее – тогда за товар придется заплатить. Пример. Ребенок покупателя бросил мяч, и разбил чашу, стоявшую на стеллаже. Придется заплатить за чашку.

Но! Лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что это произошло не по его вине. Т.е. если покупатель разбил товар в магазине не по своей вине, то он не должен возмещать его стоимость.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: imgsmail.ru

Магазин должен обеспечить необходимые условия продажи

Продавец товаров обязан соблюдать общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические, требования технических регламентов Республики Беларусь, Таможенного союза и ЕАЭС и другие обязательные требования технических нормативных правовых актов.

У продавца также должны быть необходимые для своего вида деятельности помещения и оборудование. Оборудование, кроме соответствия действующим нормативам для сохранения качества и безопасности товаров, должно обеспечивать необходимые условия продажи. В том числе необходимо правильно размещать товары в торговом зале, обеспечив покупателю возможность свободного перемещения и выбора товаров.

Пример. Покупатель проходил в узком, загроможденном проходе между рядами и корзинкой зацепил за бутылку с напитком, стоявшую на полке, — она упала и разбилась. В таком случае можно доказать, что проход слишком узок для движения, и поэтому порча товара произошла не по вине покупателя. В этом случае товар оплачивать не придется, так как вина – на магазине.

Покупатель проходил в узком, загроможденном проходе между рядами и корзинкой зацепил за бутылку с напитком, стоявшую на полке, — она упала и разбилась. В таком случае можно доказать, что проход слишком узок для движения, и поэтому порча товара произошла не по вине покупателя. В этом случае товар оплачивать не придется, так как вина – на магазине. Пример. Покупатель поскользнулся на мокром полу в магазине и, падая, разбил витрину. В этом случае также можно доказать вину магазина.

Покупатель поскользнулся на мокром полу в магазине и, падая, разбил витрину. В этом случае также можно доказать вину магазина. Пример. Покупатель неудачно положил стеклянную банку с соусом на поддон кассы самообслуживания, который не имеет бортиков. Товар упал и разбился. Нужно установить, по чьей вине это произошло. Если покупатель положил банку на бок и она скатилась с поддона, вина на нем и он обязан оплатить этот товар.

Покупатель неудачно положил стеклянную банку с соусом на поддон кассы самообслуживания, который не имеет бортиков. Товар упал и разбился. Нужно установить, по чьей вине это произошло. Если покупатель положил банку на бок и она скатилась с поддона, вина на нем и он обязан оплатить этот товар. Пример. У корзинки, в которую покупатель положил товары, оторвались ручки. Из-за ее падения разбились лежавшие там чашки. В этом случае вина не на покупателе и платить он не должен.

У корзинки, в которую покупатель положил товары, оторвались ручки. Из-за ее падения разбились лежавшие там чашки. В этом случае вина не на покупателе и платить он не должен. Пример. Покупатель положил товар на транспортировочную ленту в кассовой зоне. При движении ленты товар упал и разбился. Если виной этому неправильная работа кассовой зоны (резкое движение транспортировочной ленты), то платить за разбитый товар покупатель не должен.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: telegraph.co.uk

Может ли магазин потребовать оплатить товар сразу

Если вина покупателя очевидна, продавец имеет право предложить сразу непосредственно в магазине добровольно оплатить стоимость испорченного товара.

Если покупатель не признает себя виноватым и отказывается от добровольного возмещения ущерба, магазин вправе обратиться в суд за взысканием стоимости испорченного товара в судебном порядке.

Если продавец требует сразу оплатить испорченный товар, покупатель не обязан это делать. В таком случае разбираться в произошедшем будет суд, и только он может обязать покупателя оплатить товар.

Если представители магазина требуют немедленно оплатить испорченный товар, а покупатель уверен, что не виноват, то можно:

записать все подробности случившегося в книге замечаний и предложений. Стоит внести туда время инцидента, свидетелей и участников инцидента;

потребовать составление акта о порче имущества, в котором нужно зафиксировать все обстоятельства — например, мокрый пол или узкий проход, не соответствующий нормам.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: telegraph.co.uk

Если покупатель отказывается называть себя и предъявлять документы, удостоверяющие личность, магазин может сообщить о случившемся в органы внутренних дел, и работники службы охраны вправе задержать покупателя до приезда милиции. Если в такой ситуации дать покупателю уйти, не выяснив фамилию, имя, отчество, а также место регистрации, то впоследствии взыскать с данного лица что-либо будет невозможно.

Даже если администрация магазина вызвала милицию, покупатель имеет право высказывать свои аргументы. Если он уверен в своей правоте, то может заявить, что оплата испорченного товара будет произведена только в том случае, если суд признает его вину.

Что поможет доказать отсутствие вины покупателя

По испорченным покупателем товарам дело до суда доходит редко. Чаще всего магазин и покупатель находят решение на месте, так как обычно суммы ущерба незначительны. А вот если испорчен дорогой товар и компромисс на месте не достигнут (ни одна из сторон не признает своей вины), то необходимо подготовиться отстаивать правоту в суде.

Для этого о доказательствах нужно позаботиться сразу. Советуем:

сфотографировать полку или узкий проход. Фото загроможденного пространства, неаккуратно выложенного на полки товара свидетельствует в пользу покупателя;

запросить информацию с камер наблюдения;

заручиться поддержкой свидетелей (лучше всего, чтобы они не были знакомыми).

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