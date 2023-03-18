Свой вклад в благое дело сегодня вносят работники управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и райветстанции, которые в рамках областного субботника мастерят новые домики для содержания телят на МТФ «Церковье» ОАО «Николаевка».

Сегодня с самого утра работа на ферме кипит. Помочь животноводам приехали работники управления под руководством первого заместителя председателя – начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александра Ковалева.

Как отметил Александр Викторович, субботник стал хорошей возможностью не только навести порядок на территории района, но и оказать посильную помощь конкретному сельхозпредприятию. К мужской половине сельхозуправления присоединились и представители райветстанции. Сообща они делают деревянные домики для содержания телят на улице. За день в планах построить порядка двадцати таких домиков.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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