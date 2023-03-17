Сегодня на базе гимназии г. Буда-Кошелево состоялась конференция организационной структуры республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси». Участие в мероприятии приняла начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко.

На повестку дня был вынесен ряд вопросов. Среди которых – создание организационной структуры Буда-Кошелевского районного республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси». Также в ходе конференции было утверждено наименование организационной структуры в г. Буда-Кошелево, избраны ее руководящий и контрольно-ревизионный органы, а также председатель. Так, путем открытого голосования председателем районного республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» в г. Буда-Кошелево единогласно избран Евгений Агажельский, директор гимназии г. Буда-Кошелево.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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