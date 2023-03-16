Мероприятие проходило в районном Доме культуры. Во встрече с руководством и личным составом РОЧС приняли участие начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик, заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Владимир Клабук.

Главный санитарный врач района Сергей Антонов проинформировал о складывающейся эпидемиологической ситуации, о ходе вакцинации против гриппа и ковидной инфекции. Начальник РОВД Виталий Подзерун напомнил об ответственности граждан за подписку на экстремистские телеграм-каналы.

Людмила Кураликова остановилась на теме геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, предстоящей 80-летней годовщине Хатынской трагедии. Людмила Адамовна отметила, что настало время не просто говорить о тех трагичных событиях, а кричать на весь мир.

Сергей Новик, в свою очередь, напомнил присутствующим о событиях того памятного дня, 22 марта 1943 года, когда все жители Хатыни были сожжены заживо. Обратил внимание на важность, особенно для молодого поколения, поисковой работы, которая проводится сегодня по всей стране, по выявлению новых захоронений мирных жителей.

Встреча прошла в формате конструктивного диалога, каждый из присутствующих мог озвучить тот или иной проблемный вопрос или пожелание.