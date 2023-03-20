Основным видом транспорта в республике являются железные дороги. Они связывают в единое целое все области, удовлетворяют потребность населения в перевозках и обеспечивают нормальный оборот продуктов промышленности и сельского хозяйства. Железнодорожный транспорт — это вид транспорта, функционирующий днем и ночью, независимо от времени года и атмосферных условий. Железные дороги располагают различными инженерными сооружениями, техническими устройствами и средствами, основными из которых являются железнодорожный путь, подвижной состав (локомотивы и вагоны), сооружения локомотивного и вагонного хозяйства, сооружения и устройства сигнализации и связи, а также электроснабжения. В последнее время на железной дороге особую остроту приобрели проблемы травматизма и безопасности движения поездов.

В целях предупреждения травматизма и гибели людей на объектах железнодорожного транспорта сотрудниками милиции регулярно проводятся профилактические мероприятия направленные на изъятие с объектов транспорта лиц находящихся в состоянии алкогольного опьянения, пресечение прохода граждан по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Заместитель начальника Буда-Кошелевского РОВД Андрей Сергеевич Шейман напоминает, что основными видами нарушений на железнодорожном транспорте являются:

Забрасывание камнями окон проходящих поездов — если камень пробил стекло насквозь и угодил в вагон, где находились люди, то хулигана, ожидает наказание по ст. 339 ч,1 УК — наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения — влечет наложение штрафа в размере до 2 БВ (ст. 18.2 ч.4 КоАП). Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного транспорта — влечет наложение штрафа в размере от 2 до 10 БВ (ст. 18.2ч.1 КоАП). Если вам надоело стоять на железнодорожном переезде, на запрещающем сигнале светофора, и вы со злости разбили переездную сигнализацию — вам грозит штраф от 20 до 50 БВ за повреждение железнодорожных путей, путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи (ст. 18.2 ч.2 КоАП). В том случае, если произошло умышленное повреждение средств железнодорожного транспорта и это повлекло тяжелые последствия приведшие, например повлекшие по неосторожности смерть человека придется по ч.З ст. 309 УК (до 10 лет лишения свободы)

Хотелось бы напомнить, что категорически запрещается на объектах железнодорожного транспорта:

— Ходить по железнодорожным путям.

— Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.

— Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.

— Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной сигнализации.

— На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.

— Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса.

Заместитель начальника отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома А.С. Шейман