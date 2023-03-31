В этом году формат Послания Президента белорусскому народу и парламенту будет еще глубже и объемнее. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Михаил Жукевич.

Михаил Жукевич отметил, что ему посчастливилось неоднократно лично присутствовать в зале при Послании Президента. «Глава государства в каждом своем обращении освещал полностью все направления жизнедеятельности, начиная от экономики, международной повестки и заканчивая общественными объединениями. Уверен, что и на этот раз он не уйдет от такого формата. Единственное, Послание может стать еще объемнее и еще глубже, потому что есть о чем сказать. Думаю, что больше внимания наш Президент уделит экономике, которая сегодня работает в санкционных условиях, и, конечно, международной политике. При этом глава государства никогда не стеснялся говорить правду, он всегда подбирает такие слова, чтобы они дошли до каждого. И это очень важно, потому что сегодня коллективный Запад и его приспешники выставили такую позицию, которую можно назвать информационно-инфекционной пандемией, такой своего рода аналитический вирус умов. Наверное, у них уже закончилось действие той прививки, которую в 1945 году получили. Видимо, иммунитет благоразумия закончился у них. И глава нашего государства укажет на эти моменты, ведь то, что последнее время происходит с подачи коллективного Запада, уму непостижимо», — поделился ожиданиями он.

По мнению собеседника, коснется глава государства и предстоящей в 2024 году избирательной кампании. Не обойдет стороной развитие всех отраслей, включая культуру, спорт, а также деятельность общественных организаций.

«Акценты расставит и для работы парламента. Задачи будут поставлены четкие для всех ветвей власти и общественных институтов», — уверен Михаил Жукевич.

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