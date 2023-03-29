В сентябре 2022 года обновилась нормативная база, и сейчас самовольно занятый кусок земли можно легализовать. О новшествах в законодательстве рассказала первый заместитель начальника главного управления землеустройства облисполкома Анна Прикота.

Такая ситуация. Человек построил сарай, баню, гараж и сантиметров на 20 зашел на землю общего пользования. Узаконить такую небольшую площадь раньше было невозможно. С сентября прошлого года людям пошли навстречу – появилась земельная «амнистия».

К слову, в области 11 тысяч фактов самовольного занятия земель.

Куда обращаться? Новшество действует по заявительному принципу – гражданин или юрлицо должны проявить инициативу, а не ждать предписаний. Обращаться нужно в исполком по месту нахождения участка. После создается комиссия. Архитекторы, экологи, представители санитарно-эпидемиологической и землеустроительной служб выяснят, есть ли нарушения норм. Если нет, то зеленый свет – выдается заключение.

Важно, чтобы не было споров с соседями и судебных разбирательств. Следующий этап – оплата легализации. Если человек занял два квадратных метра земли, за них придется заплатить кадастровую стоимость – информация на сайте vl.nca.by. После участок можно зарегистрировать.

Некоторые вопросы будут рассматриваться на президентском уровне, как правило, речь о полном занятии территории, использовании сельскохозяйственных и лесных земель.

Упрощенная система действует три года, времени на раскачку нет.

Проблемные вопросы лучше решать сейчас, так как процедура не быстрая.

В каких случаях нельзя применить новшество? Если самовольное занятие земли и самовольное строительство совершилось до вступления в силу закона – до 1 сентября 2022-го.

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Источник: http://gp.by

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