В Беларуси продолжается спецоперация по выявлению экстремистов.
Точкой отсчета стал недавний теракт в Мачулищах. Тогда все силовые структуры сработали на отлично. Агента СБУ задержали, хотя в первые дни беглые «лидары» обманывали «свой электорат», утверждая, что террорист в безопасности.
После провальной затеи зарубежных спецслужб у нас началась интенсивная проверка возможных причастных. И успешно. На днях пришли за еще одним особо опасным засланцем, проживавшим в Гродно по поддельным документам. Он устроил вооруженное сопротивление, и был застрелен.
Сегодня на совещании с силовым блоком Александр Лукашенко прокомментировал эту ситуацию: «Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов».
Деятель готовил покушения на здание КГБ по Гродненской области и УВД Гродненского облисполкома, места жительства силовиков, железнодорожный вокзал, промышленные объекты. У него был доступ к пяти килограммам взрывчатки.
«Мы никогда не ошибаемся, мы приходим к тем людям, которые играют в подпольщиков»
Вроде всем здравомыслящим понятно, что государство максимально активизировало работу, чтобы защитить своих людей. Но змагары не унимаются. Разбрасывают фейки о том, что кто-то исчезает, кого-то беспричинно задерживают… Не переживайте, задерживают того, кого надо.
«Что мы делаем сейчас? Если кому-то нравится, можно говорить о том, что по всей стране проходит системное мероприятие, которое, я не буду стесняться в выражениях, можно назвать зачисткой. Оно понятное, оно принимаемое, – рассказал СТВ заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич. – Мы никогда не ошибаемся, мы приходим к тем людям, которые играют в подпольщиков и наивно полагают, что современные способы коммуникации – те же VPN-сервисы, мессенджеры – позволяют им оставаться анонимными. Нет. А когда мы к ним приходим, когда к ним приходят ОМОН, СОБР, ГУБОПиК, они ведут себя, как дошколята: ой, я не знал. И прячут свою бчб-символику».
И таких надо выковыривать из общества. Если есть, что сказать о людях, которые, возможно, готовят провокации, теракты, – обращайтесь к правоохранителям. Это спасет жизни.
Источник: http://gp.by
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