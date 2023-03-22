В Беларуси продолжается спецоперация по выявлению экстремистов.

Точкой отсчета стал недавний теракт в Мачулищах. Тогда все силовые структуры сработали на отлично. Агента СБУ задержали, хотя в первые дни беглые «лидары» обманывали «свой электорат», утверждая, что террорист в безопасности.

После провальной затеи зарубежных спецслужб у нас началась интенсивная проверка возможных причастных. И успешно. На днях пришли за еще одним особо опасным засланцем, проживавшим в Гродно по поддельным документам. Он устроил вооруженное сопротивление, и был застрелен.

Сегодня на совещании с силовым блоком Александр Лукашенко прокомментировал эту ситуацию: «Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов».

Деятель готовил покушения на здание КГБ по Гродненской области и УВД Гродненского облисполкома, места жительства силовиков, железнодорожный вокзал, промышленные объекты. У него был доступ к пяти килограммам взрывчатки.