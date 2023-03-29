В апреле белорусов ждет ряд изменений. Перемены произойдут в сфере финансов, транспортных услуг, налогов и цен. Также в связи с праздниками будут переносы рабочих дней и длинные выходные. Подробнее о том, что нового будет в апреле, читайте в обзоре Myfin.by.

Снижается ставка рефинансирования

В Беларуси в апреле очевидно подешевеют банковские кредиты. Но и ставки по вкладам ожидаемо снизятся.

Согласно решению Нацбанка, с 3 апреля ставка рефинансирования будет снижена с 11% до 10,5% годовых. Это обусловлено замедлением инфляции в Беларуси. Это третье в 2023 году снижение ставки рефинансирования. Также в Нацбанке сообщили, что ставка по кредиту овернайт снизится с 12% до 11,5% годовых, а ставка по депозиту овернайт – с 10% до 9,5% годовых.

Беларусбанк меняет порядок приема наличных через кассу

Беларусбанк предупредил клиентов, что «с 1 апреля при внесении физическим лицом в кассу банка наличных на сумму, равную или превышающую 50 базовых величин (1850 белорусских рублей), для их последующего зачисления на текущий (расчетный) банковский счет физического лица, не являющего индивидуальным предпринимателем, необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность».

Будут длинные выходные

В этом году Радуница выпадает на вторник, 25 апреля. В этой связи рабочий день с понедельника, 24 апреля, переносится на субботу, 29 апреля. Так что ожидаются длинные выходные. Отдыхать белорусы будут 4 дня подряд – с 22 по 25 апреля включительно.

Пустят дополнительные поезда на праздники

Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда для перевозок пассажиров в дни православной Пасхи, Радуницы и майских праздников. Дополнительных поездов будет более 130 (внутри страны и в международном сообщении), сообщает пресс-центр БЖД.

С 14 по 16 апреля внутри страны дополнительно назначены поезда в сообщении Минск – Брест, Минск – Гомель, а 15 апреля – в сообщении Минск – Пинск. Также в эти дни ряд электропоездов бизнес–класса в сообщении Минск – Брест, Минск – Гомель и Минск – Калинковичи будет курсировать сдвоенными составами.

C 21 по 26 апреля на Радуницу назначены дополнительные поезда по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Гродно – Орша – Кричев, Витебск – Минск – Гродно и Минск – Коммунары.

Также в выходные дни на Радуницу и майские праздники назначены дополнительные поезда в международном сообщении: Минск – Санкт– Петербург, Брест – Минск – Москва, Полоцк – Витебск – Москва. Кроме того, в зависимости от спроса на перевозки, будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах. Подробную информацию можно получить на сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», в контакт–центре БЖД.

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