О трагедии в Хатыни, результатах расследования геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны проинформировала главный специалист отдела экономики райисполкома Елена Грибова.



Заместитель председателя райисполкома Артем Гришай остановился на социально-экономическом развитии Буда-Кощелевского района.

Тему централизованного тестирования и предстоящей вступительной кампании озвучила заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Надежда Романова.

Про бустерную вакцинацию, проведение диспансеризации рассказала заместитель главного врача центральной районной больницы Мария Селеня. Мария Сергеевна тут же разъяснила и вопрос, поступивший от работников, касающийся порядка прохождения планового медицинского осмотра.