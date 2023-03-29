В белорусских школах с 3 по 7 апреля пройдут информационные уроки ко Дню единения народов Беларуси и России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный образовательный портал.

Единые уроки пройдут во всех учреждениях общего среднего образования для учащихся 1-11-х классов. Материалы для организации и проведения единого урока, посвященного Дню единения народов Беларуси и России, — примерные планы-конспекты уроков для 1-4-х, 5-9-х и 10-11-х классов — размещены на Национальном образовательном портале в разделе «Образовательный процесс. 2022/2023 учебный год / Организация воспитания».

Целевой установкой единого урока для 1-4-х классов обозначено формирование у учащихся представлений о Союзном государстве Беларуси и России, созданном на основе культурно-исторических связей, а также осознание детьми ценности дружбы между двумя народами. Педагогам предлагается с помощью игры, костюмированных эпизодов, работы с картой, а также стихотворений и пословиц рассказать детям об особенностях двух стран и их взаимоотношениях. Дети поговорят о символах двух государств, языках, праздниках, затронута будет и тема Великой Отечественной войны.

Урок у старшеклассников должен способствовать формированию у учащихся представления об исторических и культурных связях Беларуси и России, истории Союзного государства, будет воспитывать уважение к традициям двух народов. Подросткам расскажут о создании Союзного государства, сотрудничестве Беларуси и России в различных сферах деятельности, экономике двух стран, едином образовательном пространстве, молодежных проектах и многом другом.

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