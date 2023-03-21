Сегодня в большом зале райисполкома прошло заседание Совета районного объединения профсоюзов.

Участие в заседании Совета приняли: председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Михаил Жукевич, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гомельского областного объединения профсоюзов Максим Серебков, председатель районного союза нанимателей Елена Парфененко, председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко.

На повестку дня Совета был вынесен ряд важных вопросов. Среди них: внесение изменений в состав Совета и президиума Совета Буда-Кошелевского районного объединения профсоюзов, отчет о работе районного объединения профсоюзов за 2022 год и задачах на 2023 год. Также были рассмотрены и другие не менее важные вопросы.

Началось заседание с приятного и торжественного момента: награждения лучших профсоюзных активистов. Так, Грамотами Совета районного объединения профсоюзов за активный вклад в работу по защите трудовых и социально-экономических интересов членов профсоюзов предприятия и в связи с 85-летие Гомельской области награждён председатель первичной профсоюзной организации ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Александр Рапинчук; за особый вклад в развитие социального партнёрства, активное сотрудничество с организационными структурами профсоюзов района и в связи с 85-летием Гомельской области отмечен директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергей Лозко; за активный вклад в работу по защите трудовых и социально-экономических интересов членов профсоюзов организации и в связи с 85-летием Гомельской области награждена председатель первичной профсоюзной организации УО «Буда-Кошелевский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» Елена Куриленко; за активное сотрудничество с профсоюзными структурами района и в связи с 85-летием Гомельской области награждена специалист по связям с общественностью районного объединения профсоюзов Ольга Чернякова; за активное участие в проводимых акциях, мероприятиях, объявленных профсоюзами и в связи с 85-летием Гомельской области отмечен ведущий инженер ОАО «Агрохимуслуги» Владимир Михальцов.

Также за особый вклад в развитие социального партнерства, активное сотрудничество с профсоюзными организациями района Благодарностями Гомельского областного объединения профсоюзов отмечены заместитель директора по идеологической рабте СУП «Андреевка» Галина Герасимчук и директор средней школы №1 г. Буда-Кошелево Елена Некрашевич.

Как сработали профсоюзы в 2022 году, отчиталась профсоюзный лидер района Татьяна Бурнышева

– Мы не ставим перед собой политические цели, но нам не безразлична судьба страны, как и кто обеспечивает занятость и достойный труд наших людей, мир и стабильность в обществе, достаток в семьях. Главная задача для профсоюзов — обеспечение конституционных норм в сфере труда и быта трудящихся, — подчеркнула Татьяна Ивановна, начиная свое выступление.

В 2022-м году деятельность Совета районного объединения профсоюзов была направлена на представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, сохранение и увеличение профсоюзного членства и числа первичных профсоюзных организаций, на их финансовое укрепление, совершенствование и повышение качества работы профсоюзных кадров и актива, сохранение здоровья и жизни людей в следствие негативных последствий COVID-19.

Останавливаясь на актуальных вопросах деятельности и направлениях работы, Татьяна Бурнышева отметила, что на 1 января текущего года на территории района зарегистрированы 108 ППО, 4 районные организации и районное объединение, 14 профгрупп и цеховых комитетов, из них 21 первичка (19,4%) в частном секторе экономики.

В своем выступлении профсоюзный лидер акцентировала внимание на соблюдении внутрипрофсоюзной дисциплины, выплате профсоюзных взносов, соглашениях о социальном партнёрстве, мониторинге цен, правовой помощи, охране труда, участии в общественной, культурно-массовой и спортивной жизни района, оздоровлении и туристско-экскурсионной деятельности, а также информационной работе.

Содокладчиками выступили председатель райкома профсоюза работников образования и науки Нина Ананич, которая рассказала о выполнении программы туристско-экскурсионной деятельности и оздоровлении работников системы образования; председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко, отметивший ряд важных проблем, касающихся людей пожилого возраста, в решении которых помогают профсоюзы; специалист по связям с общественностью Ольга Чернякова обратила внимание на актуальность работы председателей первичек и профсоюзных активистов в информационной среде, профсоюзный инспектор по охране труда Владислав Шестопалов подчеркнул особую роль профсоюзов в обеспечении безопасных условий труда.

Роль и важность совместной работы с профсоюзными организациями отметила председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, которая также подчеркнула особую роль профсоюзов в предстоящей электоральной кампании.

По итогам Совета председателем Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Михаилом Жукевичем была дана высокая оценка деятельности районного объединения профсоюзов в 2022 году.

Ольга ЧЕРНЯКОВА, специалист по связям с общественностью районного объединения профсоюзов

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