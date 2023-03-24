В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства чествовали лучших работников КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

Поздравить коммунальщиков с профессиональным праздником пришел заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович:

– Ваша работа всегда на виду. На ваших плечах лежит ответственность по обеспечению стабильной и бесперебойной работы коммунального хозяйства района. Именно благодаря вашему труду мы гордимся чистотой и благоустроенностью нашего города и населенных пунктов. Благодаря вам, в наших домах тепло и уютно. За всем этим стоит непростой круглосуточный труд работников ЖКХ. В любую погоду, несмотря на праздники и выходные, на своих рабочих местах вы создаете необходимые условия для жизни и работы каждого из нас. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и благополучия. Пусть все ваши начинания будут удачными, а планы воплощаются в жизнь!

Слова благодарности за добросовестный труд работникам коммунальника адресовал директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Николай Карпечкин.

Продолжилось мероприятие торжественной церемонией награждения. Так, за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в обеспечение жизнедеятельности населения района Почетными грамотами районного исполнительного комитета награждены: директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Николай Карпечкин, машинист-экскаватора 5 разряда участка «Коммунар» Владимир Ковалев, водитель автомобиля 5 разряда «Транспортного» участка Владимир Семиход, водитель автомобиля 4 разряда «Транспортного» участка Александр Ермаченко, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 5 разряда участка «Уваровичи» Александр Максименко.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Почетными грамотами государственного объединения «Жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области» награждены: рабочий зеленого строительства 3 разряда участка «Благоустройства и санитарной очистки» Федор Приходько; начальник участка «Содержание и обслуживание жилищного фонда» Тимофей Бука, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 5 разряда участка «Содержание и обслуживание жилищного фонда» Сергей Балюрко.

За успехи в труде и в связи с профессиональным праздником Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Почетными грамотами КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» отмечены: начальник отдела юридической и кадровой работы административно-управленческого персонала Алина Садовникова, специалист по организации закупок административно-управленческого персонала Екатерина Посканная, заведующий измерительной лаборатории «Энергетической» службы Наталья Михаленко, грузчик 2 разряда участка «Благоустройства и санитарной очистки» Сергей Кузьмин, ведущий инженер по учету ТЭР «Энергетической» службы Валерий Блинцов, вальщик леса 6 разряда участка «Лесозаготовка» службы «Теплоснабжения» Александр Прокопенко, начальник участка «Уваровичи Александр Ловцов, начальник участка «Рогинь» Иван Токарь, специалист по коммунальным расчетам абонентского отдела Ольга Лисейчикова, специалист по коммунальным расчетам абонентского отдела Наталья Болбасова, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 2 разряда котельной н.п. Буда-Люшево участка «Сельские котельные» службы «Теплоснабжения» Николай Парчевский, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 2 разряда котельной н.п. Николаевка участка «Сельские котельные» службы «Теплоснабжения» Эдуард Походов, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 2 разряда котельной н.п. Дербичи участка «Сельские котельные» службы «Теплоснабжения» Александр Мищенко, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 2 разряда котельной н.п. Рогинь участка «Сельские котельные» службы «Теплоснабжения» Василий Шабловский, начальник газовой службы Сергей Гринев, оператор котельной 5 разряда центральной котельной службы «Теплоснабжения» Дмитрий Кругляков.

Благодарности КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» объявлены: слесарю аварийно-восстановительных работ 4 разряда участка «Водопроводно-канализационного хозяйства» Юрию Колодину, специалисту по коммунальным расчетам абонентского отдела Веронике Глушко, электрогазосварщику 4 разряда службы «Теплоснабжения» Алексею Будькову, секретарю приемной руководителя административно-управленческого персонала Наталье Громыко, трактористу 6 разряда «Транспортного» участка Андрею Галушкину, бухгалтеру административно-управленческого персонала Жанне Зайцевой, водителю автомобиля 5 разряда «Транспортного» участка Павлу Лосеву.

На Доску почета КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» занесены: начальник «Транспортного» участка Александр Кошепаров; ведущий инженер по охране труда административно-управленческого персонала Елена Круглякова, заведующий измерительной лаборатории «Энергетической» службы Наталья Михаленко, тракторист 4 разряда «Транспортного» участка Александр Слесарев, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 2 разряда котельной н.п. Буда-Люшево участка «Сельские котельные» службы «Теплоснабжения» Николай Парчевский, оператор котельной 5 разряда центральной котельной г. Буда-Кошелево службы «Теплоснабжения» Дмитрий Кругляков, начальник газовой службы Сергей Гринев, оператор котельной 5 разряда центральной котельной г. Буда-Кошелево службы «Теплоснабжения» Сергей Музыченко, машинист (кочегар) 2 разряда котельной н.п. Октябрь участка «котельные н.п. Октябрь, н.п. Широкое, н.п. Уза, н.п. Дуравичи, н.п. Коммунар Александр Жулего, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда котельной н.п. Широкое участка «котельные н.п. Октябрь, н.п. Широкое, н.п. Уза, н.п. Дуравичи, н.п. Коммунар Игорь Падчишев.

Традиционно, среди тех, кому отдают дань уважения за заслуги и добросовестный труд, ветераны отрасли. Так, благодарственные письма ветеранам труда КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» вручены: Адаму Болдуеву, Анне Старосотниковой, Любови Журовой, Николаю Кураленко, Марии Петух, Валентине Максимовой, Людмиле Зайцевой, Наталье Шершневой, Николаю Саянкову, Николаю Кириленко.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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