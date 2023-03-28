Не только увидеть, но и попробовать, чем кормят ребят, можно было сегодня, побывав на «Дне здорового питания» в начальной школе г. Буда-Кошелево.

Организатором мероприятия выступил отдел образования, спорта и туризма райисполкома совместно с центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций Буда-Кошелевского района.

Свое кулинарное мастерство представили 8 учреждений образования: Дуравичская, Октябрьская, Уваровичская, Коммунаровская, Узовская средние школы, начальная и средняя школа №1 г. Буда-Кошелево, а также гимназия райцентра.

Не секрет, что питание является одним из наиболее важных аспектов здорового образа жизни. Поэтому неслучайно в нашей стране питанию школьников уделяется повышенное внимание: дети должны расти не только умными, но и здоровыми.

Как отметила начальник отдела по организации питания центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Буда-Кошелевского района Елена Минова, Кодексом об образовании определено, что обеспечение питанием является одной из мер социальной защиты обучающихся.

В нашем районе его организацией занимаются сами школы. Пищу готовят по дневным рационам питания на основании примерных двухнедельных рационов, которые разработаны с учетом сезонности, натуральных норм, общей калорийности суточного рациона по приемам пищи, технологических карт блюд и изделий.

К слову, фирменные блюда, представленные сегодня, а это «Картофель запечённый с сыром», «Шашлык из птицы на шпажках», «Галубцы цудоўныя», «Рыба жареная в сыре», котлета « Нежность», предложены в рамках пилотного проекта и будут внедрены в рацион детского питания учреждений образования с нового учебного года.

Согласно требованиям, питание школьников должно отвечать не только строгим медицинским показаниям и ряду других требований, но и, что немаловажно, современным вкусовым предпочтениям детей. О том, как это осуществляется на практике в нашем районе, можно было увидеть, посетив «День здорового питания». К слову, на мероприятие были приглашены не только руководители школ, повара, специалисты отдела образования, спорта и туризма райисполкома и центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций, но и родители учащихся, которым тоже небезразлично, чем питаются их дети.

Не могу не отметить, что разнообразие и обилие блюд удивляло не только своей полезностью, внешним оформлением, но и вкусовыми качествами. Уверена, что каждый, кто побывал на данном мероприятии, теперь может быть спокоен: его ребенок в школе получает вкусную и полезную пищу.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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