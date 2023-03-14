Заместителем председателя Светлогорского райисполкома согласована Татьяна Белая.

Четверть века проработал на ОАО «Гомельлен» Александр Гарусов. Своим трудом заслужил уважение и отныне возглавит это предприятие. «Изучайте глубоко технологию сева. Иначе результата не будет», — напутствует председатель облисполкома.

Сразу пять новых руководителей в сельхозпредприятиях региона.

Новый директор филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Буда-Кошелевского района Дмитрий Авдеев выработал программу-минимум: «Провести качественно и в сроки посевную, заготовить корма. По технике вопросов нет – укомплектованы».

Также без вопросов по технике вступает в должность Кирилл Пилюшенко. В его хозяйстве «21 съезд КПСС» Речицкого района есть проблемы в животноводстве. «Надо подъехать – помочь разобраться», — поручает Иван Крупко заместителю председателя облсельхозпрода Ольге Воронович.

В Петриковском районе новые директора в ОАО «Птичь-Агро» и «Куритичи» — Иван Аскерко и Николай Селюк.

Гомельщина официально