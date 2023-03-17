Сегодня состоялась пятьдесят пятая сессия районного Совета депутатов, участие в которой приняли член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Котович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков, председатель райисполкома Анатолий Гапоник.

На сессию были приглашены прокурор района Андрей Комаров, члены районного исполнительного комитета, начальники отделов, служб и управлений райисполкома, председатели сельских исполнительных комитетов, руководители учреждений и организаций района. Провела сессию председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

На повестке дня – 4 вопроса. Среди них: «О работе Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета в 2022 году», «О порядке изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней», «Об утверждении Инвестиционной программы Буда-Кошелеского района на 2023-2025 годы», «О назначении стипендии».