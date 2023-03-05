Министерство сельского хозяйства и продовольствия определило, какие экзамены и в какой форме будут сдавать будущие студенты сельскохозяйственных вузов. Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода №23 от 15 февраля 2023 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом, в частности, определен перечень профильных испытаний и форма их проведения для абитуриентов, поступающих в учреждения высшего образования Беларуси для получения общего высшего и специального высшего образования по направлениям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда». На каждую специальность — по два испытания. Так, для специальности «производство продукции растительного происхождения» потребуется биология и химия, «мелиорация и водное хозяйство» — математика и физика, «агробизнес» — математика и иностранный язык.

Также решение принято в отношении абитуриентов, поступающих в сельскохозяйственные вузы на специальности, не относящиеся к этим направлениям, для получения высшего образования за счет средств республиканского бюджета в заочной или дистанционной форме получения образования. Они будут сдавать три вступительных испытания в форме централизованного экзамена и (или) централизованного тестирования либо в форме вступительных испытаний в вузы (по выбору абитуриента). В их числе — белорусский или русский язык (по выбору абитуриента), два профильных испытания в соответствии с избранной группой специальностей. Их перечень и форма установлены постановлением. Так, для специальностей «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «финансы и кредит» потребуются математика и иностранный язык, «производство продуктов питания из растительного сырья», «производство продуктов питания из животного сырья» — химия и математика, «строительство зданий и сооружений» — математика и физика.

Вступительные (профильные) испытания будут проводиться по заданиям (вопросам), составленным вузами в соответствии с содержанием учебных программ по сдаваемым учебным предметам на основе образовательных стандартов общего среднего образования.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

БелТА