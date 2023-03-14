Как в Уваровичах отметили 75-летний юбилей Почетного гражданина Буда-Кошелевского района Федора Жирикова

6 марта уваровчанину Федору Жирикову, заслуженному работнику сельского хозяйства Республики Беларусь, Почетному гражданину Буда-Кошелевского района исполнилось 75 лет, а 14 марта в Уваровичском Доме культуры состоялось чествование именитого земляка.

Поздравить юбиляра пришли представители Уваровичского сельисполкома, педагоги и школьники, творческие коллективы городского поселка, бывшие коллеги, друзья, представители ОАО «Уваровичи-Элит», общественных организаций области и района. Среди них: директор областного союза нанимателей Николай Ермаков, председатель районной организации работников АПК Валентина Ксензова, председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко и ответственный секретарь Мария Майсейкова, а также многие другие.

Федор Иванович окончил Краснобережский сельскохозяйственный техникум, затем Белорусскую сельскохозяйственную академию в Горках. Некоторое время работал инженером-мелиоратором в совхозе «Залесье» Светлогорского района, агрономом по защите растений в отделении «Сельхозтехника» Буда-Кошелевского района. В 1973 году переехал в Уваровичи и начал трудиться агрономом по защите растений в экспериментальной базе «Уваровичи». За достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур Федор Иванович не раз становился победителем республиканских, областных и районных соревнований, а также дважды получал Почетную грамоту из рук Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.