Об этом говорили на семинаре-совещании по вопросам профессиональной ориентации учащихся и формирования эффективного кадрового резерва, который прошел в пятницу на базе Уваровичского городского дома культуры.

Провел семинар заместитель председателя райисполкома Артем Гришай. Участие в нем приняли начальники управлений и отделов райисполкома, заместители руководителей по идеологической работе и специалисты кадровых служб сельхозпредприятий района, директора и учащиеся учреждений образования, а также представители учреждений высшего и среднего образования сельхозпрофиля.



– Сегодня привлечению и закреплению молодых специалистов на селе уделяется первостепенное значение. Государственная молодежная политика построена таким образом, чтобы всесторонне помочь и поддержать будущее нашей страны, в частности, в вопросах трудоустройства. Нужно понимать, что в настоящее время сельское хозяйство – это именно та отрасль, на которую делается особая ставка как руководством района, так и государством в целом. С этой целью выработан ряд механизмов стимулирования молодежи, пришедшей на работу в сельскую местность. Это касается как оплаты труда, так и предоставления жилья. Учитывая то, что наш район аграрный и большинство организаций и предприятий заняты выращиванием и производством продукции растениеводства и животноводства, объемы которых ежегодно увеличиваются, в грамотных кадрах и специалистах он заинтересован как никогда. Чтобы молодежь к нам шла и закреплялась на местах, в этом направлении необходимо выстроить четкую и эффективную систему работы как с будущими абитуриентами, так и с выпускниками вузов и ссузов, молодыми специалистами, – акцентировал внимание присутствующих Артем Гришай.



О том, какие условия для проживания молодых специалистов созданы в районе, рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко. Также в своем выступлении Елена Михайловна остановилась на формах работы с молодежью, способствующих их активному вовлечению в общественную жизнь своих предприятий и района.



Важной частью семинара стала тема целевой подготовки специалистов в учреждениях сельхозпрофиля. Главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Елена Короткевич довела информацию о проводимой работе в данном направлении, подробно остановившись на преимуществах целевой подготовки, включающей в себя выплату доплат, гарантированное трудоустройство и ряд льгот при поступлении. Так, в 2022 году в районе было выдано 36 целевых направлений в вузы (14) и ссузы (22) сельхозпрофиля. В нынешнем году возможность целевого обучения широко и всесторонне прорабатывается с будущими выпускниками школ. И уже приносит свои плоды. На сегодняшний день заключены 9 целевых договоров на поступление в высшие учебные заведения и 12 – в средние специальные учреждения, возможность заключения 13 договоров находится в стадии рассмотрения. К слову, наш район в последние годы показывает достойные результаты в области по профориентационной работе.



Своим примером в данном направлении работы с учащимися и созданием условий для закрепления квалифицированных молодых специалистов поделилась начальник службы по персоналу, социальным вопросам и идеологической работе РУП «Белоруснефть-Особино» Елена Белбухова. Полезным в части практических результатов в деятельности школ по профориентации учащихся стал опыт работы Уваровичской школы. Более подробно на потенциале образовательного процесса в учреждениях образования для профессионального самоопределения учащихся остановилась заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Надежда Романова.

Об условиях приема и обучении в Белорусской сельхозакадемии, Полесском, Краснобережском и Речицком аграрных колледжах, Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже подробно рассказали их представители.



Ольга ЧЕРНЯКОВА

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