Чтобы подхватить острое респираторное вирусное заболевание, нужны два условия: наличие поблизости вирусов и восприимчивость организма к таким «товарищам».

Долгожители знают секрет

На первой линии защиты организма – иммунитет и его клеточные и гуморальные факторы. Этим сложным и важным системам нужно помогать выполнять свои обязанности, но чаще мы сами всё портим.

Жители Гомельской области не очень заботятся о своем здоровье, что подтверждают исследования. 29% взрослых курят, 88% едят меньше пяти порций фруктов и овощей в день, 41% имеют повышенное артериальное давление, 9% мало двигаются, 56% весят больше, чем надо, а у 27% из них ожирение. Да, сложно перестроить рацион, сложно начать больше ходить, но без этого никак. Врач за нас это точно не сделает.

В организме вирус гуляет до тех пор, пока иммунитет его не вытеснит. Но как повысить сопротивляемость? Заведующий кафедрой экологической и профилактической медицины Гомельского медуниверситета Владимир Бортновский рассказывает: нужны водные про­цедуры – закаливание и баня.

В Японии много общедоступных и даже бесплатных бань. Они популярны в Швеции и Фин­ляндии, и эти страны в лидерах по продолжительности жизни.

Почему нужно ходить в баню? Там происходят такие процессы, которые активизируют резервы защитных механизмов организма к внешней среде, а адаптация к тепловому стрессу повышает вирусоустойчивость. Срабатывает еще один важный биологический закон – перекрестной адаптации.

А еще те, кто постоянно ходят в баню, молодо выглядят, их кожа в хорошем состоянии, в том числе потому, что высокий градус ее отлично очищает и наполняет живительной силой.

Адаптогены помогут

Иммунитет можно повысить приемом витаминно-минеральных комплексов. Желательно, чтобы они содержали от 50 до 100% от суточной потребности. Принимать витамины нужно на протяжении всего периода эпидемического неблагополучия.

Отличные средства профилактики острых респираторных вирусных инфекций – адаптогены природного и синтетического происхождения. Это экстракты левзеи сафлоровидной, элеутерококка колючего, дибазол, бемитил. Еще в советские времена было доказано, что адаптогены снижают заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и по эффективности не уступают вакцинации.

Пользы добавит напиток здоровья – зеленый чай. В нем антиоксиданты, полифенолы и много других полезных веществ. В сочетании с медом и лимоном действует еще сильнее. Такой чай укрепляет иммунитет, помогает быстрее вылечиться от вирусных заболеваний, обладает бактерицидными, противовоспалительными свойствами, тонизирует, улучшает мозговую деятельность, полезен для профилактики сердечно-сосудис­тых заболеваний.

Коже тоже нужна защита

Риск респираторных инфекций на 44%, а кишечных – до 47% снижает мытье рук. Все в курсе. Но еще кое-что важное об этой гигиенической процедуре нужно знать. Моя знакомая настолько активно пользовалась антисептиками, что оказалась на приеме у дерматолога.

Врач диагностировала экзему, вызванную перебором дез­инфекции рук. Дело в том, что агрессивные противомикробные вещества убивают вре­дителей, но и защитный иммунитет кожи тоже.

Не верьте рекламе антибактериального мыла, которая утверждает, что наша жизнь в опасности из-за вредных бактерий и вирусов, а без этих средств мы пропадем.

Антибактериальное мыло ежедневно использовать нельзя. Только после контакта с больными людьми или животными, когда появились ссадины или ушибы.

Жидкое мыло в отличие от кускового не станет рассадником микробов. Чтобы руки после мытья в общественном туалете оставались чистыми, закрывайте кран бумажными салфетками.

Мыльный орех и масло

Для людей с чувствительной кожей подходит детское мыло. В нем есть экстракты ромашки, шалфея, календулы, чабреца и дубовой коры. Хорошо, если в составе мыла масло какао и кокоса. Главное, чтобы они были в начале списка ингредиентов, а не в конце. Натуральное мыло сохраняет полезные вещества добавленных в него природных компонентов, но и стоит дороже.

А если хотите, чтобы мыло или гели для душа очищали, но не нарушали эпидермальный барьер кожи, ищите на упаковке надпись – без SLES. Придется походить по магазинам и поискать в интернете, но это того стоит. Ведь руки мы моем часто, они становятся сухими и больше подвержены возрастным изменениям.

Альтернативу безжалостным SLES-компонентам, которые разрушают иммунитет кожи, много веков назад придумали муд­рые индийцы. В составе мыла – мыльный орех, растительный компонент хорошо пенится и очищает кожу. Аюрведа и нам в помощь. При желании такой продукт можно найти в продаже.

Источник: http://gp.by

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