С приходом весны тема палов становится особенно актуальной. Владельцы частных строений хотят быстрее избавиться от прошлогодней растительности и мусора, которые скопились за зиму. При этом выбирают не самый безопасный метод, что нередко приводит к печальным последствиям. Часто от полыхающей травы загораются дома, хозпостройки, люди получают ожоги, а иногда и гибнут.

В нынешнем году, к счастью, пока обошлось без таких трагедий, рассказали в областном управлении МЧС. Однако в 2022-м подобные происшествия случались. Например, в августе возник пожар в деревне Дмитриевка Добрушского района. 77-летний мужчина сжигал мусор возле своего участка, из-за чего загорелись пожнивные остатки в поле. Пытаясь самостоятельно потушить пожар, пенсионер получил ожоги и был госпитализирован.

– С начала нынешнего года спасатели более 50 раз выезжали на возгорания травы и кустарника общей площадью более 20 гектаров на территориях практически всех районов региона. Поэтому ежедневно проводим профилактические рейды, – отметил официальный представитель областного управления МЧС Егор Пасканный.

Спасатели напоминают, что разводить костры и сжигать мусор можно, но это нужно делать в безветренную погоду и только на приусадебных участках. Необходимо окопать место кострища и обеспечить его первичными средствами пожаротушения: ведром с водой, лопатой, огнетушителем. Нельзя разводить костер вблизи сгораемых зданий и сооружений. Прежде чем покинуть это место, следует погасить огонь до полного прекращения тления.

Помните, что незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин (от 370 до 1110 рублей). А за разведение костров в запрещенных местах грозит штраф до 12 базовых величин (444 рублей).

Источник: http://gp.by

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