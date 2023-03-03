В 2023 году этот день будет проходить под девизом «Партнерство для сохранения дикой природы». Это отличный повод напомнить каждому из нас о красоте и многообразии окружающей среды и о ее значении для человечества.

В этом году исполняется 50 лет с момента принятия Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Сегодня она предоставляет различную степень защиты более 37000 видам животных и растений.

Браконьерство, незаконное истребление и перепродажа животных — одна из самых серьезных угроз для биоразнообразия. Специалисты со всего мира призывают жителей планеты начать сотрудничать с природой, перестать относиться к ней исключительно потребительски. Каждый способен внести свой вклад в борьбу с незаконной торговлей видами диких животных и дикорастущих растений, став разумным покупателем. Для этого перед их покупкой стоит убедиться, что на товар есть все необходимые документы.

Источник: http://gp.by

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