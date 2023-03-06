День женщин – один из главных весенних праздников. А большинство представительниц прекрасного пола обожают получать в подарок цветы. И так хочется, чтобы букет любимых тюльпанов или роз постоял подольше! Но жизнь срезанных цветов коротка. Как же, приложив небольшие усилия, продлить ее на несколько дней и даже недель? Предлагаем самые популярные советы.

Цветы очень боятся резких перепадов температур. Принеся букет домой с холода, не спешите его сразу ставить в вазу с водой. Подождите 10–15 минут, пусть они привыкнут к другой температуре. Также цветы не переносят длительной жары и духоты. Держите букет подальше от солнечных лучей и приборов отопления, берегите от сквозняков.

Ваза, куда вы собираетесь поставить цветы, должна быть обязательно чистой. Несмотря на обыденность и простоту совета, отнеситесь к нему с особой внимательностью. Микробы, поступающие вместе с водой в растение, заметно сокращают срок их жизни и постепенно убивают цветы. Поэтому, прежде чем поставить букет в воду, тщательно промойте вазу с жидким моющим средством и сполосните.

Абсолютно все цветы любят холодную воду. Перед тем, как поставить их в вазу, удалите все листья с нижней части стеблей. Поставьте стебли под струю теплой воды и при помощи садового ножа или секатора сделайте косые длинные срезы. Благодаря воде воздух не успеет проникнуть в сосуды цветка. Растение потом будет лучше поглощать воду, поскольку купленные цветы зачастую бывают обезвожены.

Тюльпаны, в отличие от других растений, подрезаются под прямым углом.

Чтобы цветы простояли максимально долго, необходимо следовать главному условию: вода в вазе должна быть всегда свежей и прохладной. Срезы стеблей нужно регулярно обновлять буквально на несколько миллиметров, а увядшие или засохшие листья и лепестки следует немедленно удалять. В воду можно добавить биологически активные вещества. Практически каждое из нижеперечисленных средств обладает дезинфицирующим свойством, а значит, бактерии в воде не смогут размножаться, тем самым жизнь цветов продлится.

Аспирин – 1 таблетка, добавленная в воду, позволит цветам не только дольше простоять, но поможет сохранить их свежий вид.

Древесный уголь – лучше в виде порошка, он обладает консервирующим эффектом. Толченый уголь можно заменить 2 таблетками измельченного активированного угля.

Нашатырный спирт – добавьте несколько капель в воду, подождите пару минут, прежде чем ставить туда цветы.

Отбеливатель для белья – многие покупные растения уже настолько привыкли к бытовой химии, что не могут без них долго существовать. Поэтому ситуацию спасет пара капель отбеливателя, добавленная в воду.

Марганцовка – 2–3 кристаллика марганцовокислого калия, добавленные в воду, обеззараживают ее и уничтожают микробы.

Водка – 2 ст. л. добавляют в 1 л воды, обеспечивая дезинфицирующий эффект.

Сода – четверть стакана соды добавляют в вазу с цветами. Так букет должен простоять дольше, а цветы будут ароматнее.

Сахар – 1,5 ч. л. добавляют в 1 л воды. Однако в теплой воде сахар способствует размножению микробов и приводит к брожению, поэтому воду менять надо каждый день, а подкормку добавлять через день.

Цветочные добавки для букетов – они продаются в цветочных магазинах и стоят недорого. Это профессиональное средство, обеспечивающее цветы всеми необходимыми веществами.

Не стоит использовать одновременно сразу несколько вариантов. Это повредит растениям и ускорит их увядание. Применять нужно что-то одно.

Сохранить либо «реанимировать» увядающий букет поможет ошпаривание кончиков стеблей кипятком. Метод идеально подходит для роз, лилий, колокольчиков, сирени. Полейте кипятком на 3–4 см стебля, начиная от среза, от 10 до 60 секунд (в зависимости от того, насколько нежный и зеленый стебель у растения). После этого срежьте потемневшую часть и поставьте цветы в холодную воду. Поры растений откроются, и букет начнет поглощать влагу с удвоенной силой.

Подготовила Александра ДЕРБИС

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