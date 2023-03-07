Заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек раскрыл журналистам подробности задержания в Беларуси украинского террориста и его пособников, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами проведена масштабная специальная операция, в результате которой на одной из явочных квартир задержан гражданин Украины Швец Николай Владимирович 1993 года рождения, предпринявший попытку совершения акта терроризма на белорусском военном объекте — аэродроме Мачулищи в Минском районе 26 февраля 2023 года. В результате проведенных КГБ контрразведывательных мероприятий установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства службы безопасности Украины. Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента», — рассказал Константин Бычек.

По его словам, первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб Республики Польша из числа так называемых беглых белорусов — приверженцев насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года. «Операция по поиску и задержанию преступников происходила под непосредственным контролем главы государства, которым незамедлительно были даны поручения о перекрытии государственной границы и принятии других исчерпывающих мер, направленных на выявление и привлечение к установленной ответственности всех причастных к террористической деятельности. В результате вскрыта и ликвидирована агентурная сеть из числа граждан Республики Беларусь, принимавших участие в обеспечении деятельности агента-террориста, его легализации на территории Республики Беларусь и неудачной попытки эвакуации, — отметил замначальника управления. — Как следует из материалов уголовного дела, указанные граждане были привлечены к противоправной деятельности находящимися за рубежом белорусскими экстремистскими политэмигрантскими центрами, которые фактически по заданию украинских и польских спецслужб использовали как расходные материалы».

По факту попытки совершения акта терроризма следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело по ст.289 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Задержано более 20 лиц, в том числе непосредственный исполнитель — агент украинской спецслужбы. «В настоящее время Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с другими заинтересованными государственными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на отработку лиц из деструктивной среды на предмет причастности их к противоправной деятельности, — дополнил Константин Бычек. — Задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания».

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