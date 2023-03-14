Комитет государственного контроля Гомельской области продолжает контроль за ценами на потребительском рынке области и качеством торгового облуживания населения.

С начала текущего года в 9 торговых объектах городов Гомель, Ветка, Жлобин, Мозырь, Петриков и Чечерск пресечены завышения предельных торговых надбавок на макаронные изделия, овощи, крупы, фрукты, соль, консервы мясные, средства личной гигиены, мыло туалетное (от 0,4% до 43,7%). Различные нарушения законодательства также выявлены в 26 торговых объектах области, в том числе в 19 объектах (73% от числа проверенных) не соблюдались требования технических регламентов о безопасности пищевой продукции (отсутствовала обязательная информация для потребителей о дате изготовления и сроках годности продукции, ее пищевой ценности, составе, условиях хранения), в 9 объектах (35%) нарушались правила торговли (отсутствовали ценники на товары, контрольные весы, не указывались цены за 1 кг или 1 л продукции); в 9 объектах (35%) нарушались санитарные нормы и правила в части нахождения в продаже недоброкачественной плодоовощной продукции (с потерей товарного вида и т.п.), не соблюдения температурных режимов хранения продуктов, в 4 объектах (15%) в продаже находилось более 9 кг продуктов с истекшими сроками годности.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий 8 виновных лиц и 6 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности.

Контроль за положением дел на потребительском рынке продолжается.

Председатель Комитета А.А. Игликов