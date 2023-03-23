В соответствии с постановлением Совета Министров №286 решение о сроках прекращения подачи тепла в весенний период принимается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет 8 градусов тепла и выше. Специалисты принимают во внимание прогнозы Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В первую очередь батареи отключают в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях. Во вторую – в жилищном фонде, общежитиях, вузах, театрах, общегородских банях, гостиницах. Последними отопление перестают получать детские сады, школы, поликлиники и больницы, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки. Иногда отопительный сезон завершается сразу для нескольких групп потребителей. Например, в 2019 году в конце апреля прекратили подачу тепла и в жилфонд, и в объекты социального назначения.

Теплоисточники после окончания осенне-зимнего периода переводятся на летний режим работы, а энергоснабжающие и коммунальные службы приступают к подготовке к следующему отопительному сезону.

Пока говорить об отключении отопления рано. Оказалось, что даже в апреле еще ожидаются ночные заморозки. Если обратиться к ежегодной статистике, в Беларуси отопление отключается, как правило, во второй половине апреля-начале мая. В частности, в 2022 году отопление в Минске начали отключать 6 мая.

Для сравнения, подачу тепла в социальные объекты начинают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет 10 градусов тепла и ниже. А отопление в жилых домах, общежитиях, театрах и учреждениях образования (за исключением детских садов) включают, если среднесуточная температура в течение пяти дней не превышала 8 градусов со знаком плюс.

Источник: http://gp.by

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