В каких случаях наниматель обязан предоставить работнику социальный отпуск без сохранения заработной платы? Подробный ответ на этот вопрос подготовили специалисты Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты РБ.

Так, наниматель обязан по желанию работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 189 Трудового кодекса) до 14 календарных дней в году:

женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы;

ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств;

осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинской справкой о состоянии здоровья;

инвалидам, работающим на специальных рабочих местах;

иным работникам в случаях, предусмотренных законодательством, коллективным договором, соглашением.

«Перечень категорий работников, которым предоставляется кратковременный отпуск, не закрытый, то есть наниматель вправе предусмотреть в коллективном договоре и другие категории работников, а также случаи предоставления кратковременного отпуска и его продолжительность, но не более 14 календарных дней», – пояснили специалисты.

Отпуска, предусмотренные ст. 189 Трудового кодекса, предоставляются работникам в течение календарного года в период, согласованный сторонами.

Отпуск без сохранения зарплаты может предоставляться и в других случаях. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

Его продолжительность, по общему правилу, не должна превышать 30 календарных дней. Иная продолжительность такого отпуска может быть определена коллективным договором, соглашением, нанимателем.

Длительность пребывания в таком социальном отпуске определяется по соглашению между работником и нанимателем.