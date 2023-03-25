Не менее 23 человека погибли после торнадо, который прошел над штатом Миссисипи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление штата по чрезвычайным ситуациям. Десятки человек получили травмы и четыре пропали без вести в результате стихийного бедствия.

Торнадо начало свой путь из района города Силвер-Сити. Далее торнадо переместился в северо-западную часть штата, оставляя повреждения на своем пути протяженностью более 160,9 км.

По информации СМИ, город Роллинг-Форк почти полностью разрушен. Сохранились несколько строений, они пострадали не так сильно, как остальные.

Источник: http://gp.by

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