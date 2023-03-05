На это, в первую очередь, будет направлена деятельность Белорусской политической партии «Белая Русь», проект программы которой обнародован и вынесен на общественное обсуждение.

Своим мнением о документе делится учитель истории и обществоведения СШ №1, делегат на общереспубликанский учредительный съезд Станислав Сильченко:

– Имею активную гражданскую и общественную позицию. Являясь активистом районной организации БРСМ, вижу, что по многим позициям программа молодежной организации перекликается с программой «Белой Руси». И это значимо. Я ознакомился с положениями программы, и вот что меня привлекло: в первую очередь те направления, которые касаются исторической правды, особенно о Великой Отечественной войне, геноцида белорусского народа, влияния извне на общественное сознание белорусов, особенно молодежи. Хочу, чтобы у молодого поколения формировались верные жизненные ориентиры на традиционные семейные ценности. Я сам еще молод, но наблюдаю, как эти ценности выветриваются из нашего общества. И меня, как историка, патриота своей страны, это тревожит. Поэтому в этом вижу и свою первостепенную задачу – на наглядных примерах с детства воспитывать у учеников любовь к Родине, учить их различать настоящую историческую правду от фейков.

В проекте программы изложены также социальные аспекты, молодежные, экономические, политические. Уверен, за партией – будущее. Ее деятельность будет направлена на консолидацию нашего общества, а ее членами станут граждане Республики Беларусь, которым не безразлична судьба страны. От поездки жду новых идей и знакомств, мечтаю воочию увидеть ядро партии, из первых уст услышать основные посылы на будущее.

Напомним, что 18 марта в Минске состоится общереспубликанский учредительный съезд по созданию партии. В нем, помимо Станислава Сильченко, примут участие председатель РО ОО «Белая Русь» Татьяна Чечко и председатель Узовского сельисполкома, сельского Совета депутатов Елена Былицкая.

Проект программы будущей политической партии размещен на сайте «Белой Руси». Ознакомиться с ним, а также внести свои предложения, которые будут учтены в ходе итогового варианта, может каждый гражданин. Для этого создана система обратной связи и во всех регионах проходит обсуждение.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец