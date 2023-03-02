Задержаны администраторы и блогеры, которые хотели хайпануть на теме ЧВК «Редан», сообщил журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, 28 февраля в Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра «Секрет» собрались сторонники ЧВК «Редан». Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых несовершеннолетние.

По словам министра, новое молодежное движение активно распространяется в сети. Началось все с 22 февраля на территории Беларуси. До этого оно активно распространялось в Украине и России. «На территории РФ происходили драки с участием молодых людей, — рассказал Иван Кубраков. — Что касается Беларуси, как только эта информация появилась в сети и мы увидели активность наших молодых людей, сразу начали работать. В первую очередь по администраторам, по тем блогерам, которые попытались хайпануть на этой теме. Все они задержаны, особенно те, кто призывал собраться в определенном месте».

belta.by