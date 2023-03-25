В Беларуси 25 марта пройдет экологическая акция «Час Земли». Об этом в пресс-центре БЕЛТА рассказала начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Шеменкова.

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает всех принять участие в традиционной массовой экологической акции «Час Земли», которая пройдет 25 марта, в субботу. «Присоединиться к акции может каждый, просто отключив свет и электроприборы на один час с 20.30 до 21.30. Акция проводится не только в целях экономии электроэнергии. Ее основная задача — привлечь внимание к последствиям изменения климата и необходимости ответственного отношения к природе и природным ресурсам», — рассказала Татьяна Шеменкова.

Республика Беларусь присоединяется к акции в 15-й раз. Только в столице будет отключена подсветка таких знаковых объектов, как Национальная библиотека, Белорусский государственный цирк, Большой театр Беларуси, стадион «Динамо», торговый центр «Галерея Минск», спортивный комплекс «Минск-Арена» и других. «Легко отключить свет и электроприборы на один час, но это показывает готовность каждого менять свои ежедневные привычки на благо нашей планеты», — отметила она.

Впервые данное мероприятие было проведено в австралийском Сиднее 31 марта 2007 года. Уже через год акцию поддержало 35 государств и свыше 400 городов. Беларусь присоединилась к мероприятию в 2009 году.

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