По инициативе Генеральной прокуратуры Национальное кадастровое агентство разместило на Публичной кадастровой карте пространственный слой. На нем – обновленная информация о местоположении сожженных фашистскими оккупантами и их пособниками населенных пунктов. Картина получилась ужасающая: вся территория Беларуси – словно огромный язык пламени. А если на него еще наложить и лагеря смерти, то живого места не останется – сплошная боль и трагедия. Дорогие земляки, обязательно ознакомьтесь с картой сами и покажите ее своим детям и внукам. Они должны знать правду о войне. Цена у нее была слишком высока.

Подумать только, в небольшой Беларуси находится единственное в мире кладбище деревень: насколько огромны были потери и жертвы среди мирного населения в годы войны. Своя Хатынь есть в каждом районе Беларуси. Такая участь не обошла и нас. Деревни Алексеевка, Решетки, Задорновка, Залесье, Рогинь, Лозов, Заболотье, Кленовица на Будакошелевщине были полностью сожжены.

55 лет назад мемориальный комплекс «Хатынь» помогала строить вся страна: гранит доставляли с карьеров Украины, белый мрамор – из России. Это была всесоюзная стройка, общая беда и общая память. Торжественное открытие состоялось 5 июля 1969 года. На нем присутствовали делегации из России, Украины, Грузии, Молдавии, многочисленные иностранные гости. За годы своего существования мемориальный комплекс посетили миллионы граждан из разных стран мира, выражая искреннюю боль белорусскому народу за страшную трагедию.

Не сомневаюсь, что и 22 марта, к 80-летию хатынской трагедии, почтить память о погибших мирных жителях на мемориал придут те, кто ценит мир во всем мире. В этот день ожидается еще одно знаковое событие – открытие нового музея «Кожны трэцi», где на площади в тысячу квадратных метров в 6 залах буквально сконцентрирована вся правда о войне.

21 марта 2021 года на республиканском митинге-реквиеме «Лампада памяти» в мемориальном комплексе «Хатынь» Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился ко всем, кто до сих пор не желает слышать и понимать, что на самом деле происходило 80 лет назад: «Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: «Иди и смотри!» Иди в Хатынь, Борки, Олу, Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, к мемориалам «Тростенец», «Яма», «Красный Берег». Смотри: глазами ребенка‚ выжившего под телом убитой матери; глазами детей, брошенных умирать в колодец; глазами застреленной беременной женщины, так и не познавшей счастья материнства; глазами отца, доставшего из пепла мертвого сына; глазами повешенных беспомощных стариков. Иди и слушай хатынский колокол, в звоне которого воедино слились детские крики, материнский плач и горькая отцовская скорбь миллионов белорусов. Белорусов, испытавших нечеловеческие страдания, но не покоренных и не побежденных». Точнее и эмоциональнее не скажешь.

На очереди новый народный проект – реконструкция мемориального комплекса «Озаричский лагерь смерти» в Калинковичском районе, где в годы войны за 10 дней погибло более 20 тысяч человек. Реализация проекта начнется уже сегодня, с областного субботника, когда жители Гомельщины, по традиции, толокой выйдут на благоустройство памятных мест, мемориалов, братских могил и могил жертв фашизма, своих городов, сел, улиц. И это наш действенный ответ всем тем, кто сносит памятники, поддерживает фашизм во всех его проявлениях, накачивает Украину военной техникой и до сих пор сомневается в силе исторической правды.

Наталья ЛОГУНОВА