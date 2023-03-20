В пятницу на базе Буда-Кошелевского опытного лесхоза прошел смотр готовности лесной охраны и средств пожаротушения к пожароопасному периоду сезона 2023 года при участии специалиста Гомельского ГПЛХО и сотрудника РОЧС.

Одной из важнейших задач лесоводов является сохранение лесных богатств. Не случайно, в системе охраны лесов подготовка к пожароопасному сезону занимает важное место. Ведь от того, насколько своевременно и в полном объеме она будет произведена, зависит в последующем результативность обнаружения и тушения лесных пожаров. Охрана лесного фонда от возникновения пожаров осуществляется в строгом соблюдении специфических требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах Беларуси. Насколько готовы наши лесничества к борьбе с огненной стихией, они продемонстрировали в ходе смотра.

Инструктаж по оказанию первой медицинской помощи при отравлении угарным газом, ожогах, переломах и ушибах провел представитель центральной районной больницы.

Участие в нем приняли 5 пунктов противопожарного инвентаря, одна пожарно-химическая станция первого типа и одна пожарно-химическая станция второго типа. В ходе мероприятия было продемонстрировано полное боевое развертывание. Также проверены оснащенность комплектами огнезащитной одежды, средствами защиты глаз и органов дыхания лесопожарных команд и бригад; профессиональные знания и действия при возникновении и тушении пожаров; навыки практического использования средств пожаротушения.

По итогам смотра представителями Гомельского ГПЛХО и РОЧС дана высокая оценка готовности команд и средств поожаротушения к охране лесов в пожароопасный период.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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