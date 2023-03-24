С самого утра в фойе ОКЦ было многолюдно – на регистрацию выстроилась очередь, в начале двенадцатого организаторы уже насчитали более ста человек. Не все до этого были знакомы с миром моды: на кастинг пришли педагоги, хореографы, лесники, экологи, лаборанты, музыканты.

После девушек направляют на переодевание: для отбора советуют надеть обтягивающие брюки или лосины, футболку. Дальше претенденток на корону делят на тройки и приглашают для общения с жюри. Всего на республику отберут около пятнадцати человек.

Здесь начинается самое любопытное – первый этап, знакомство. Имя, возраст, рост… Это, конечно, важно, но еще больше жюри интересуют хобби девушек, место работы и даже интеллектуальные способности. Кого-то просят станцевать, кого-то спеть, у других спрашивают, когда Беларусь обрела независимость.

Алина Решетникова из Чечерска, например, запомнилась естественным рыжим цветом волос и искренностью: она работает секретарем районного центра гигиены и эпидемиологии, а на кастинг пришла с конкретным желанием – победить:

– Если мыслить глобально, то хочу привнести в этот мир, нашу страну и свой город изменения, новые решения. Поначалу волновалась, но как только вышла в прямой эфир, страх и волнение ушли, я расслабилась, было приятно находиться в кругу интересных людей и наслаждаться их обществом. Считаю, справилась и выложилась по максимуму.

Тех, кто проходит во второй этап, просят переодеться в купальники – их ждет дефиле и фотосессия для финального отбора.

Напомним, что на кастинг приглашаются девушки от 18 до 24 лет с белорусским гражданством, не имеющие детей, никогда не состоявшие в браке. Их рост не должен быть ниже 172 см, а на теле не допускаются татуировки и пирсинг.

Финалистки из Гомельской области ни разу не становились победительницами национального конкурса красоты.