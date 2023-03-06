Гигиена — наука о защите здоровья человека. Сейчас составлено множество правил по защите здоровья. Они делятся на 2 группы: правила общей и личной гигиены. Что это за правила, и как их надо соблюдать?

Соблюдение правил личной гигиены должно стать для каждого из нас ежедневной привычкой. Это важно не только для нас самих, но и для окружающих. Ведь люди, не соблюдающие правил гигиены, чаще заражаются инфекционными болезнями, создавая тем самым угрозу и для жизни других.

В современную эпоху вы можете легко найти любую информацию, воспользовавшись компьютером и ресурсами Интернета. Однако продолжительное нахождение перед компьютером меняет микроклимат в комнате: температуру, влажность, шумовой, электрический и радиационный фоны, уменьшает количество кислорода в воздухе. А при длительном пребывании в таком микроклимате изменяются, в определенной степени, умственные, эмоциональные, зрительные функции, наступает усталость, снижается сопротивляемость инфекционным болезням. Кроме того, длительное и неправильное сидение за компьютером может привести к анормальным искривлениям позвоночника (сколиоз, патологический кифоз и лордоз). А это оказывает влияние на деятельность внутренних органов.

Нам важно защищать нервную систему. Напряжение нервной системы приводит к её утомлению. Вам тоже необходимо отдыхать после уроков, чтобы устранить утомление нервной системы. Беспрерывные занятия, приготовление уроков ослабляет организм, приводит к ослаблению памяти. Чтобы избежать этого, во время приготовления уроков делайте перерыв, прогуливайтесь на свежем воздухе, занимайтесь спортом, играйте в различные игры.

Периодически проветривая замкнутые помещения, в которых находитесь длительное время (классные комнаты, столовые и пр.), соблюдая правила правильной посадки за столом, вы сможете избежать многих болезней.

Занятия спортом укрепляют скелет и мышцы, улучшают кровообращение, формируют правильную осанку.

Неправильная посадка за школьной партой, опущенные плечи, сутулость, впалость грудной клетки приводят к изъянам скелета.

Несоблюдение правил гигиены приводит к болезням пищеварительной системы. Чтобы избежать их, мы должны питаться качественными и свежими продуктами.

Правильное и своевременное питание является одним из первых условий развития и здоровья детей. Питание оказывает благотворное влияние на деятельность мозга. Правильное питание повышает сопротивляемость организма к различным болезням.

Питание должно быть разнообразным. Поэтому не забывайте включать в ежедневный рацион фрукты и овощи, мясо, рыбу и молочные продукты. Важны для здоровья также и тщательное пережёвывание пищи и ежедневный приём пищи в одно и то же время.

Правила, которые мы должны соблюдать, чтобы избежать инфекционных болезней:

Старайтесь не пользоваться одеждой, полотенцем чужих людей;

Используйте защитные средства при контакте с больными;

Чаще проветривайте комнату, в которой лежит больной;

Делайте влажную уборку;

Правила, которые мы должны соблюдать при чтении, чтобы не появились дефекты зрения:

Читая, старайтесь не подносить книгу близко к глазам;

Важно, чтобы свет падал слева;

Чтение в транспорте ослабляет зрение;

Не читайте при слабом освещении.

Для вас крайне важны также чистота, температура и влажность воздуха, освещение комнаты. С переходом в старшие классы меняется и зрение. Поэтому в комнатах, залах, где размещены компьютеры, должно быть достаточно естественного освещения. Важно также частое проветривание этих помещений.

Различные инфекционные болезни способны развиваться и на коже человека, что может привести к заболеваниям. Примером таких болезней могут быть различные грибковые заболевания и пр.

При кожных заболеваниях человека беспокоят зуд, болевые ощущения, развиваются различные воспалительные процессы, возникают разные опухоли, нарушения деятельности потовых и сальных желез.

Что же делать, чтобы не заразиться такими болезнями?

Чтобы не заразиться кожными болезнями, необходимо соблюдать следующее:

не играть с бродячими домашними животными;

принимать душ после купания в море или бассейне;

не пользоваться чужими расчёсками;

не пользоваться чужой одеждой;

следить за чистотой рук и ногтей;

не пользоваться средствами, раздражающими кожу.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» и ГУ «Буда-Кошелевский районный центр гигиены и эпидемиологии»