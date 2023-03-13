Беларусь и Иран поняли, что должны развивать тесное сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Тегеране на переговорах с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси в узком составе, передает корреспондент БелТА.

«Я не для лести сказал о том, что нынешние контакты между Беларусью и Ираном, особенно в последние два года, — это действительно ваша заслуга. Скажу честно, может быть, даже и по моей причине, по причине Беларуси, мы несколько ослабили внимание к иранскому государству. Я часто, задумываясь над этим, делаю вывод о том, что нам нужно было прожить этот период — период, может быть, не столь интенсивных отношений. Этот период характеризуется тем, что мы поняли, насколько мы нужны друг другу, насколько тесно мы должны сотрудничать в этом мире», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Ирана в свою очередь отметил, что белорусско-иранские отношения всегда находились на подъеме. Но в последние два года, по его словам, они действительно продемонстрировали прорыв. «Несомненно, ваш визит в Иран придаст серьезный большой импульс развитию наших двусторонних отношений», — заявил Эбрахим Раиси.

В 2021 году товарооборот между странами превысил $33 млн, увеличившись более чем на треть по сравнению с 2020-м. Но за прошлый год уровень торговли прибавил еще более существенно: в 2022 году Беларусь и Иран наторговали на $100 млн, а это трехкратный рост.

Источник: http://gp.by

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