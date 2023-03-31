Послание Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию состоится уже сегодня, 31 марта. Мероприятие начнется в 11:00.

БЕЛТА будет транслировать Послание главы государства в прямом эфире на своем YouTube-канале. Все подробности выступления Александра Лукашенко будут оперативно публиковаться на новостной ленте и сайте агентства, в Telegram-канале и социальных сетях.

Мероприятие, как сообщалось ранее, пройдет в широком формате во Дворце Республики. В числе приглашенных — парламентарии и делегации от областей и города Минска, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, представители гражданского общества, журналисты. Всего в мероприятии примут участие более 2,5 тыс. человек.

Ожидается, что Президент ответит на вопросы присутствующих.

Выступление главы государства в прямом эфире можно будет смотреть на всех национальных телеканалах, включая спутниковый, трансляция будет организована в эфире Белорусского радио и на сайте Президента Республики Беларусь, а также на YouTube-каналах государственных СМИ. Телеверсия Послания — в 21.00 в эфире всех национальных телеканалов.

Накануне Послания пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в интервью журналистам рассказала, как тщательно и скрупулезно всегда ведется работа над финальным текстом президентской речи. Личные правки вплоть до последнего момента вносит и сам Александр Лукашенко. «Очень часто так бывает, и не только на столь масштабных мероприятиях, но и многих других, когда финальные правки внесены в сам текст рукой Президента. Написаны на полях, написаны между строк. Бывает и такое, что появляются дополнительные листы, где глава государства себе делает сноски и пишет то, что рождается «вот-вот уже прямо». Это, кстати, очень часто бывает самым интересным, самым ярким и самым важным», — отметила пресс-секретарь.

В последние годы Александр Лукашенко обращается с Посланием не из Овального зала Дома правительства, как прежде, а из Дворца Республики. И тому есть причины. Отчасти к этому подтолкнули события 2020 года — колоссальное напряжение на фоне пандемии, которое вылилось и в политические процессы.

«Безусловно, парламент — это важнейшая площадка. Но тогда было принято решение в полной мере осуществить конституционную обязанность Президента обращаться не только к Национальному собранию, а к народу. Конечно, вся страна смотрит Президента по телевизору в прямом эфире. Но все прекрасно понимают, что такое, когда 2,5 тыс. человек слушают Президента в зале. Это важнейший момент, очень консолидирующий в том числе», — добавила пресс-секретарь.

Президент недавно в Хатыни говорил о том, что обществу необходимо сплотиться. «Я абсолютно убеждена, что с помощью в том числе вот таких мероприятий (как Послание. — Прим. БЕЛТА) наше общество сплачивается и консолидируется. Потому что когда ты здесь слышишь Послание Президента, поставленные задачи, какие-то посылы, ты понимаешь, что это относится лично к тебе. Это такая персонификация в высшей степени. В том числе есть и обратная сторона. Думаю, Президент, выступая перед такой большой аудиторией, тоже настроен где-то еще более пронзительно, эмоционально. Это тоже придает немножко другой характер этому мероприятию», — рассказала Наталья Эйсмонт.

В интервью журналистам пресс-секретарь также отметила то внимание, которое всегда приковано к Посланию главы государства как в Беларуси, так и за ее пределами. А потому понимание и осознание важности диктует свои, более серьезные правила подготовки. Точно должны быть выстроены и выверены каждый тезис, каждое слово, каждая буква, предложение и даже пауза. «Осознавая это, Президент ведет просто колоссальную подготовку», — заявила она.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко анонсировал предстоящее Послание еще в середине февраля на встрече с представителями зарубежных и белорусских СМИ. «Мы готовим Послание абсолютно откровенно, будет реакция на все вопросы, и немножко вперед мы постараемся заглянуть в рамках этого Послания», — отметил глава государства.

belta.by