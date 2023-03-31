Заместитель председателя районного исполнительного комитета Людмила Кураликова:

– Несмотря на то, что не в первый раз буду лично присутствовать на Послании Президента, это нисколько не снижает градус волнения от предстоящего события. Как вчера отметила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, Президент ведет колоссальную подготовку к Посланию белорусскому народу и Национальному собранию, ведь внимание, которое к нему приковано, переоценить невозможно. Буквально вычитывается каждый тезис, каждая фраза для того, чтобы его слова смогли проникнуть в сердце каждого белоруса. Убеждена, что сегодня, как и всегда, все сказанное Президентом, будет четко и емко, а в Год мира и созидания приобретет особый смысл.