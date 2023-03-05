Пожалуй, ни один день в году не украшен цветами так, как 8 Марта. Считается, что выбор подарков к празднику для многих мужчин – бесконечная суета. Но, если вы придете в магазин «Цветы. Подарки», который находится на первом этаже торговой точки «Свит», хозяйка Марина поможет подобрать вам букет, сувенир или подарок на любой вкус и цену.

Тюльпаны, розы, хризантемы, герберы, альстромерии, горшечные растения в праздничной упаковке – такая красота ежедневно окружает посетителей. Также можно приобрести мягкие игрушки, сувениры, женские и мужские аксессуары, сумки, чемоданы и многое другое. Широко представлен ассортимент свадебной атрибутики.

Отличным подарком станет фотопечать на чашке и другой посуде, которую нанесут буквально в течение суток.

А если хочется сделать приятное дорогим и близким людям на расстоянии, тогда непременно стоит обратить внимание на услугу по доставке цветочных композиций. Помощь в выборе наиболее подходящего варианта букета окажут в магазине. Каждому покупателю гарантируется индивидуальный подход.

В дни активной торговли, с 5 по 7 марта, торговая точка будет работать с 8.00 до 20.00, а 8 марта – с 8.00 до 18.00. Телефон для связи 8-029-869-96-11. Ждем вас по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 2.

Более подробно ознакомиться с ассортиментом товара и фото букетов, оформленных под заказ, можно по ссылке Instagram marina_22__44.

Ирина СНЕЖНАЯ

УНП 491480197