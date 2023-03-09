Как-то в свете других важных событий уже и подзабылись звезды политических марионеточных спектаклей – Тихановская и ее гопкомпания. Так, долетали отголоски, что все выклянченные финансы поделить не могут, поливают бывших «соратников» грязью. Есть и другие свидетельства деградации белорусской оппозиции. Впрочем, здравомыслящая часть белорусского общества, а это подавляющее большинство, никогда не сомневалась в умственных и моральных качествах «лідараў» в отличие от демократической Европы. Впрочем, и у последней восторгов от «незалежных» поубавилось.

Эйфория от переезда и «демократии» закончилась и у протестунов. И не вчера у беглой белорусской оппозиции и у тех, кто к ней себя причисляет, появились проблемы, а гораздо раньше. С началом российской специальной военной операции отношение к «политическим мигрантам» из Беларуси изменилось, хотя и до этого уже было «не очень». Что предсказуемо с 2020-го: никогда и нигде не любили штрейкбрехеров, да и тех, из-за кого ухудшается жизнь коренного населения.

Одно дело – помочь. Другое – терпеть необоснованные притязания и претензии. Они рассчитывали на всё готовое, вначале так и было. Приютили их в основном Польша, Чехия, Латвия, Литва и, конечно, Украина. Но с потоком беженцев из последней внимание к белорусам поослабло. Более того, они вроде как и лишние.

В прибалтийских странах на работу берут чаще украинцев, а бюрократические препоны белорусам в некоторых случаях ставят специально. В Польше официальным органам поступают сотни жалоб: по поводу дискриминации на уровне государственных организаций, ситуаций в школах, где белорусских детей третируют, пренебрежительного отношения в торговых точках. О повреждении автомобилей, оскорблениях в общественных местах и даже драках с поножовщиной в ЕС и вовсе принято не вспоминать, хотя они не прекращаются с февраля прошлого года. Не только местные, но и украинцы уже жить спокойно не дают.

Иссяк и денежный поток верхушке, на который рассчитывали «змагары». Чтобы не выпасть из обоймы попрошаек, они начинают антибелорусскую и антироссийскую кампанию, заявляют об организации собственных военных формирований, сближаются с представителями украинских властей. Появление в середине января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Тихановской и ее выступления там были бы смешными, если бы не были столь грустными. Организаторов нисколько не смутило то, что дамочка сегодня проходит по десятку уголовных статей в Беларуси, за которые, кстати, в ряде «демократических» стран мира ей бы грозило пожизненное лишение свободы.

Организаторов Давосского форума нисколько не смутило, что дамочка сегодня проходит по десятку уголовных статей в Беларуси, за которые в ряде «демократических» стран мира ей бы грозило пожизненное лишение свободы

Традиционно мы с вами, электорат, считаем, что странами руководят мудрейшие. Однако события последних лет, политика двойных стандартов, те же санкции показывают, что это далеко не так, и заставляют задуматься о моральной деградации европейской верхушки. Это касается и форума. Но по порядку.

53-е по счету мероприятие оказалось совсем не представительным. Всемирный – слишком громко сказано. И, несмотря на нынешние проблемы западной экономики, организаторы решили заострить внимание на вопросах, связанных с Россией и Украиной, фактически сделав главным виновником всех бед мира Москву. Обсуждались в основном поставки вооружения и денежные вливания в Украину. Естественно, что представители Киева требовали у Запада деньги не столько на поддержание экономики, сколько на продолжение военных действий.

Ни о какой экономике не собиралась говорить и беглая оппозиционерка из Беларуси. Это очень сложно, и методички не рекомендуют. На заседании «В защиту Европы» она выступила так, что даже недружелюбные к Беларуси представители Запада были в недоумении от откровенной лжи и подтасовки фактов. Нельзя представить человека более далекого от сегодняшних реалий страны, в которой родилась. Так, заявив, что «демократическая Беларусь является союзницей Украины», посетовала, что белорусы «не могут передать Украине HIMARS и другое вооружение», но в большинстве своем якобы поддерживают Киев.

Потом опять сильно удивила делегатов, сказав, что «белорусская армия нелояльна к Лукашенко», так как «наши солдаты, даже если их пошлют, поменяют сторону, отступят, спрячутся и так далее». Простите ее, воины. Человек недалекий, да и с головой дружит редко, хорошо, если через два дня на третий.

Не забыла кухарка попросить и на так называемые «независимые СМИ»: ложь необходимо продолжать, а за бесплатно никто из «друзей» и сторонников не поддержит. Сколько уже наш читатель слышал о том, какие они «правдивые, объективные», но только от них же. Как говорится, не похвалишь – не продашь, голый коммерческий расчет.

Имитируя бурную деятельность, оппозиция в августе прошлого года создала объединенный переходный кабинет. Естественно, возглавила его Светлана Тихановская, которая ради этого помирилась с Латушко. В честь великого (!) юбилея – полугода своего существования – так называемый комитет решил

порадовать сторонников ящиком печенья и бочкой варенья и учредил свою медаль «Гонар і Годнасць», которая будет вручаться «проявившим исключительную преданность в служении Беларуси». Аналог Иудиных сребреников, скажем прямо. Ну или ситечко для Эллочки-людоедки.

Конечно же, необходимо было что-то предъявить сторонникам и помимо побрякушки. И кабинет опубликовал отчет о проделанной работе. Итак, в международной деятельности самыми знаковыми свершениями названы следующие: «Подготовлен макет общегражданского паспорта новой Беларуси, сейчас ведутся переговоры о его признании. Совет Европы создал контактную группу по отношениям с Беларусью. Помощь гражданскому обществу Беларуси от Евросоюза увеличена до 31 миллиона евро. Это на 1 миллион евро больше, чем в прошлом году». Вопрос, где миллионы, излишний.

Силовой блок кабинета рапортует: «…Начата реализация плана материально-технического обеспечения белорусских добровольцев, воюющих в Украине, в ряде городов Польши и Литвы созданы знамена, начало работу «Движение Содружества». В рамках этих добровольных спортивных объединений происходит «объединение белорусов, физическая и теоретическая подготовка».

Павел Латушко, отвечающий за санкции: «В Евросоюз и США внесено предложение о необходимости гармонизации санкций против России и режима Лукашенко, в институты ЕС предоставили информацию о том, как режим обходит санкции, также европейским чиновникам дали рекомендации по предотвращению попыток обхода санкций. Подготовлены обоснованные предложения по введению персональных санкций против 340 сторонников режима». Вот такие они, «истинные патриоты», любящие свой народ и страну и переживающие за ее будущее.

Отчет, скажем так, подающих не впечатлил, ибо деньги кураторов тратятся, а результатов нет и быть не может. Международные эксперты скептически воспринимают и данную клоунаду, и перспективы самого кабинета, констатируя, что за истекшее с момента его создания время оппозиция так и не сумела выработать эффективной стратегии: «по большому счету все противники режима уперлись в его довольно прочную стену».

А еще они очень боятся, что часть белорусов вернется на родину. Ведь по инициативе нашего Президента всё для этого сделано. Это будет полным крахом. И вот тут начинается запугивание живущих за рубежом. Вещает Латушко, вторит Тихановская. Но, по-моему, к ним давно нет доверия даже в их собственных рядах.

В интервью международному французскому радио (RFI) Светка жалуется: «…ощущение быстрой победы превратилось в рутину. Тебе, каждому надо много работать-работать-работать – и непонятно, когда этому будет конец, нет четкого понимания… Знаете, но до сих пор – при всех перепалках и ругани (между оппозиционерами – прим. автора) – в целом движение никуда не делось. Мы, пусть и маленькими шажками, но все же идем вперед». И дальше: «намного больше приходится прилагать усилий нашим диаспорам, чтобы получить поддержку разным инициативам», «я же вижу, как сейчас идут сборы на политзаключенных – очень и очень медленно». И поэтому оп-па: «мы хотим на базе одной из европейских стран создать Фонд помощи политзаключенным.

Думаем, в этот фонд могут направлять средства все – и люди небольшими суммами, и страны на национальном уровне могут туда направлять деньги». Получается общак. Так и хочется напомнить: вы же еще за фонды помощи бастующим не смогли отчитаться.

Думаю, многим из читателей знакома ситуация, когда смотришь фильм, а там – сцена бездарная или пошлая из-за актеров настолько, что хочется зажмуриться от стыда. Вот такие ощущения и у меня, когда наблюдаю этот спектакль марионеток.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель