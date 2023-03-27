Массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур начался в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик.

«Белорусские аграрии уже приступили к массовому севу яровых культур, исключение составляют лишь Витебская и Могилевская области. Активнее всего полевые работы идут в Брестской области, поскольку там на 7-10 дней раньше теплеет. Именно этот регион задает рабочий темп в начале посевной кампании», — отметил Николай Лешик.

По состоянию на 27 марта сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на площади 49,7 тыс. га, или 7,63% плана. В Брестской области сев проведен на 29,4% запланированных площадей, в Гомельской — на 7,26%, в Гродненской — на 12,8%, Минской — на 0,91%. Также продолжается и подготовка почвы под сев, на данный момент подготовлено 122,4 тыс. га (18,8% плана).

«Если сравнивать с предыдущим периодом, то в этом году темпы по севу немного медленнее. В прошлом году мы приступили к полноценным массовым работам 12 апреля, когда за день выполнялось более 25 тыс. га сева. До этого момента в конце марта — начале апреля тоже были подъемы, но погодные условия немного усложняли работу и темпы были на уровне 10 тыс. га в день», — рассказал начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода.

Он добавил, что согласно прогнозам, в текущем году ситуация будет складываться аналогичным образом. «На прошлой неделе было несколько дней с положительной температурой, местами даже отмечалось 17 градусов тепла. Именно это позволило нам подойти к 10 тыс. га сева. Однако в ближайшие дни синоптики обещают минусовые температуры и это будет сдерживающим фактором. На данный момент планируем наращивать темпы сева, начиная с 3 апреля», — подытожил Николай Лешик.

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в текущем году планируется посеять на площади 650,4 тыс. га, кукурузу на зерно — 265,3 тыс. га, картофель — 26,1 тыс. га, сахарную свеклу — 101,7 тыс. га.

В текущем году сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства должны обеспечить производство зерна в объеме 8,877 млн т.

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