Педофилы ищут в интернете детей, страдающих от нехватки внимания, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, с развитием информационных технологий педофилы получили серьезный инструмент, доступный в любое время, в любой локации, — это сеть интернета и даркнет. «У нас есть специальное программное обеспечение, которое позволяет достаточно эффективно выявлять всех граждан, которые интересуются прежде всего детской порнографией, через торренты скачивают детский порноконтент. Что характерно, не надо думать, что это проблема крупных городов, отнюдь. Любое небольшое местечко в Беларуси — там могут находиться подобные граждане», — отметил замминистра.

«Очень важно понимать, где педофилы находят своих потенциальных жертв, продолжил Геннадий Казакевич. — Это прежде всего социальные сети и игровые сообщества. Личная страница ребенка дает возможность узнать взрослому его интересы, увлечения, круг общения. Благодаря статусам в соцсетях можно посмотреть настроение человека и так далее. И особенно это характерно для детей, подростков, несовершеннолетних. То есть их социальная жизнь прежде всего находится в интернете, а уже потом в реальной жизни. Пользуясь этими возможностями, педофилы ищут детей, страдающих от нехватки внимания со стороны взрослых. Тех, кому не с кем поговорить, тех, которые желают узнать о запрещенных темах. Допустим, это секс, о чем не многие родители до настоящего времени со своими детьми говорят. И для правильного построения общения преступнику необходимо понять ход мыслей жертвы. В даркнете можно даже специальные инструкции для педофилов скачать. Они переводные и доступны уже и на русском языке. Таким образом, обладая вот этими специальными знаниями, предварительно изучая личность ребенка, маскируясь в ряде случаев под ребенка, педофил способен умело манипулировать эмоциями, вычислить, в чем нуждается потенциальная жертва: в советчике, заботе, ласке, просто внимании либо в общении на какие-то интересные темы».

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