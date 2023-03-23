Министерство здравоохранения уточнило требования к занятию должностей медика и фармацевта. Это предусмотрено ведомственным постановлением от 1 февраля 2023 года № 21, сообщает Национальный правовой интернет-портал.



Правовым актом предусмотрено уточнение требований к уровню дополнительного образования взрослых и постдипломной профессиональной подготовки при занятии должностей служащих врачей-специалистов и провизоров-специалистов.

Теперь лицам, занимавшим должности государственных гражданских служащих в госорганах и организациях, государственных служащих межгосударственных (межправительственных) органов, после окончания срока работы на указанных должностях или осуществления данных полномочий разрешено занимать должности руководителей организаций здравоохранения без прохождения переподготовки по специальности «организация здравоохранения».

Изменениями также уточнены вопросы допуска к должности врача тех, кто прошел профессиональную подготовку. В новой редакции излагается перечень должностей служащих врачей-специалистов, для занятия которых требуется прохождение профессиональной подготовки, расширены возможности перехода на должность служащего из одного профиля в другой лицами, получившими высшее образование по специальности «медико-диагностическое дело», «стоматология», скорректированы подходы к занятию должностей провизоров-специалистов.

При переходе врача-специалиста из амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения в больницу республиканского, областного (городского) уровней, клиническую организацию здравоохранения или государственную медицинскую научную организацию для занятия должности врача хирургического профиля требуется прохождение контроля знаний и практических навыков, которое будет проводиться до принятия решения о назначении на эту должность и по инициативе врача-специалиста, претендующего на занятие этой должности.

Кроме того, установлены перечень должностей служащих, допускаемых к занятию врачами-специалистами после повышения квалификации и требования к повышению квалификации для занятия должностей врача ультразвуковой диагностики и врача функциональной диагностики при переходе с должности служащего врача-специалиста.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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